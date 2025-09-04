BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Escudo España

España

20:30h.

23

-

35

Grecia

Escudo Grecia
Eurobasket

Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14

Icono20 - 33

Mate de Kostas Antetokounmpo [Grecia]

Icono20 - 31

Inicio del segundo cuarto

Icono20 - 31

Fin del primer cuarto

Icono20 - 31

Gancho de Josep Puerto [España]

Icono20 - 31

Canasta de Josep Puerto [España]

Icono18 - 31

Mario Saint-Supery [España] falla el mate por un tapón de Kostas Antetokounmpo

Icono18 - 31

1ª Falta personal en ataque de Kostas Sloukas [Grecia] sobre Juancho Hernangomez

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Thanasis Antetokounmpo

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] falla el 1º tiro libre

Icono18 - 31

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] corta el pase a Tyler Dorsey

Icono18 - 31

Willy Hernangomez [España] encesta el segundo tiro libre

Icono17 - 31

Willy Hernangomez [España] encesta el primer tiro libre

Icono16 - 31

1ª Falta personal de Dinos Mitoglou [Grecia] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.

Icono16 - 31

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] encesta el segundo tiro libre

Icono16 - 30

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla el 1º tiro libre

Icono16 - 30

Darío Brizuela [España] comete su segunda falta personal sobre Thanasis Antetokounmpo

Icono16 - 30

Darío Brizuela [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Antetokounmpo.

Icono16 - 30

Primera falta personal de Thanasis Antetokounmpo [Grecia] sobre Darío Brizuela

Icono16 - 30

Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.

Icono16 - 30

Bandeja de Mario Saint-Supery [España]

Icono14 - 30

Triple de Vassilis Toliopoulos [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 27

El balón sale fuera tras un mal pase de Josep Puerto [España]

Icono14 - 27

Tyler Dorsey [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono14 - 27

Primera falta personal de Mario Saint-Supery [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 27

Primera falta personal de Mario Saint-Supery [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 27

Mario Saint-Supery [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.

Icono14 - 27

Darío Brizuela [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.

Icono14 - 27

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono14 - 24

Mario Saint-Supery [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.

Icono14 - 24

Tiempo muerto

Icono14 - 24

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] tras un contraataque, con asistencia de Kostas Sloukas

Icono14 - 21

Santi Aldama [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.

Icono14 - 21

Canasta de Giannis Antetokounmpo [Grecia]

Icono14 - 19

Primera falta personal de Darío Brizuela [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 19

Santi Aldama [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Giannis Antetokounmpo.

Icono14 - 19

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono14 - 16

Santiago Yusta [España] encesta el tercer tiro libre

Icono13 - 16

Santiago Yusta [España] falla el 2º tiro libre

Icono13 - 16

Santiago Yusta [España] falla el 1º tiro libre

Icono13 - 16

2ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Santiago Yusta cuando lanzaba de tres.

Icono13 - 16

Kostas Papanikolaou [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono13 - 16

Sergio de Larrea [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.

Icono13 - 16

Triple de Dimitrios Katsivelis [Grecia] con asistencia de Tyler Dorsey

Icono13 - 13

Santi Aldama [España] falla el tercer tiro libre, Giannis Antetokounmpo coge el rebote

Icono13 - 13

Santi Aldama [España] encesta el segundo tiro libre

Icono12 - 13

Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre

Icono11 - 13

1ª Falta personal de Giannis Antetokounmpo [Grecia] sobre Santi Aldama cuando lanzaba de tres.

Icono11 - 13

Triple de Kostas Papanikolaou [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Jaime Pradilla [España] comete su segunda falta personal sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Primera falta personal de Jaime Pradilla [España] sobre Giannis Antetokounmpo

Icono11 - 10

Canasta de Jaime Pradilla [España]

Icono9 - 10

Bandeja de Kostas Papanikolaou [Grecia]

Icono9 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el segundo tiro libre

Icono8 - 8

Jaime Pradilla [España] encesta el primer tiro libre

Icono7 - 8

1ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono7 - 8

Canasta de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas

Icono7 - 6

Canasta de Sergio de Larrea [España] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 6

Triple de Kostas Sloukas [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo

Icono5 - 3

Triple de Santiago Yusta [España]

Icono2 - 3

Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Papanikolaou

Icono2 - 0

Bomba de Joel Parra [España]

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Grecia

Grecia

Tiros de 3

11.1%

88.9%

Tiros de 2

50.0%

50.0%

Tiros libres

87.5%

12.5%

Rebotes

18.2%

81.8%

Tyler Quincy DorseyGrecia14
Kostas PapanikolaouGrecia5
Jaime Pradilla GayánEspaña4
Santiago Yusta GarcíaEspaña4
Kostas AntetokounmpoGrecia4
Giannis AntetokounmpoGrecia4
Konstantinos SloukasGrecia3
Jaime Pradilla GayánEspaña1
Kostas PapanikolaouGrecia1
Tyler Quincy DorseyGrecia1
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Thanasis AntetokounmpoGrecia2
Dimitrios KatsivelisGrecia2
Darío BrizuelaEspaña2
Kostas MitoglouGrecia1
Sergio de LarreaEspaña0
Tyler Quincy DorseyGrecia0
Thanasis AntetokounmpoGrecia0
Kostas AntetokounmpoGrecia0
Alexandros SamontourovGrecia0
Kostas MitoglouGrecia2
Giannis AntetokounmpoGrecia2
Guillermo HernangómezEspaña1
Thanasis AntetokounmpoGrecia1
Kostas AntetokounmpoGrecia1

