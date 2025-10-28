Directo | Suecia - España

Secciones
Nations League Femenina Semifinal M28/10 · Árbitro: Ivana Martincic
Suecia
19:00h.
0
-
0
España
Min. 30
SWE
ESP
Colpisa
Martes, 28 de octubre 2025, 18:44
26'
Fuera de juego, Suecia. Julia Zigiotti Olme intentó un pase en profundidad pero Felicia Schröder estaba en posición de fuera de juego.
23'
Corner,Suecia. Corner cometido por Ona Batlle.
22'
Fuera de juego, Suecia. Smilla Holmberg intentó un pase en profundidad pero Felicia Schröder estaba en posición de fuera de juego.
21'
Clàudia Pina (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Smilla Holmberg (Suecia).
20'
Falta de Eva Navarro (España).
20'
Julia Zigiotti Olme (Suecia) ha recibido una falta en la banda izquierda.
19'
Remate fallado por Irene Paredes (España) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
17'
Alexia Putellas (España) ha recibido una falta en campo contrario.
17'
Falta de Hanna Lundkvist (Suecia).
16'
Falta de Anna Sandberg (Suecia).
16'
Eva Navarro (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Falta de Olga Carmona (España).
12'
Johanna Rytting Kaneryd (Suecia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Remate fallado por Mariona Caldentey (España) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Irene Paredes con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
11'
Corner,España. Corner cometido por Nathalie Björn.
10'
Corner,España. Corner cometido por Elma Junttila-Nelhage.
3'
Corner,Suecia. Corner cometido por Olga Carmona.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Tony Gustavsson
4-4-2
Jennifer Falk
portero
Smilla Holmberg
defensa
Nathalie Björn
defensa
Elma Junttila-Nelhage
defensa
Anna Sandberg
defensa
Johanna Rytting Kaneryd
centrocampista
Hanna Lundkvist
centrocampista
Julia Zigiotti Olme
centrocampista
Monica Jusu Bah
centrocampista
Kosovare Asllani
Delantero
Felicia Schröder
Delantero
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Aitana Bonmatí
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Eva Navarro
Delantero
Clàudia Pina
Delantero
Mariona Caldentey
Delantero
28,4%
SWE
71,6%
ESP
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|3
|Faltas cometidas
|2
|
