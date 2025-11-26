BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: François Letexier

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

1

-

0

Inter Milán

Escudo FC Internazionale Milano

  • Julián Alvarez (8')

Min. 48

ATM

INT

Gol! Min 8'

Gol de Julián Alvarez

Tarjeta amarilla Min 43'

Federico Dimarco ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 5

Directo | Julián Álvarez adelanta al Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:38

Icono45'+3'

Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Federico Dimarco (Internazionale) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono44'

Falta de Federico Dimarco (Internazionale).

Icono44'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono44'

Yann Bisseck (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono44'

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono43'

Remate fallado por Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Yann Bisseck.

Icono42'

Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).

Icono42'

Piotr Zielinski (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono40'

Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono40'

Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).

Icono39'

Falta de Nicolò Barella (Internazionale).

Icono39'

Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Falta de Alessandro Bastoni (Internazionale).

Icono37'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Fuera de juego, Internazionale. Hakan Çalhanoglu intentó un pase en profundidad pero Ange-Yoan Bonny estaba en posición de fuera de juego.

Icono34'

Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono34'

Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).

Icono33'

Fuera de juego, Internazionale. Alessandro Bastoni intentó un pase en profundidad pero Carlos Augusto estaba en posición de fuera de juego.

Icono32'

Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono32'

Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).

Icono31'

Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono31'

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

28'

Se reanuda el partido.

28'

Se reanuda el partido.

27'

El juego está detenido debido a una lesión Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

27'

El juego está detenido (Internazionale).

Icono25'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.

Icono22'

Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono22'

Falta de Federico Dimarco (Internazionale).

Icono21'

Remate rechazado de Piotr Zielinski (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono20'

Corner,Internazionale. Corner cometido por Juan Musso.

Icono19'

Remate parado. Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono18'

Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Icono18'

Hakan Çalhanoglu (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono17'

Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono15'

Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Icono15'

Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.

11'

Revisión del VAR: Atlético de Madrid Gol (Julián Alvarez).

Icono9'

Mano de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono9'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Internazionale 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca.

Icono8'

Remate parado. Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono7'

Remate fallado por Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

Icono6'

Remate rechazado de Yann Bisseck (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Piotr Zielinski.

Icono3'

Remate fallado por Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alessandro Bastoni después de un pase en profundidad.

Icono2'

Remate parado. Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono1'

Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono1'

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono1'

Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).

Icono1'

Lautaro Martínez (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-1-4-1

Alineación

Juan Musso

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Johnny Cardoso

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Cristian Chivu

3-5-2

Alineación

Yann Sommer

portero

Yann Bisseck

defensa

Manuel Akanji

defensa

Alessandro Bastoni

defensa

Carlos Augusto Zopolato Neves

centrocampista

Nicolò Barella

centrocampista

Hakan Çalhanoglu

centrocampista

Piotr Zielinski

centrocampista

Federico Dimarco

centrocampista

Lautaro Martínez

Delantero

Ange-Yoan Bonny

Delantero

Estadísticas

42,4%

INT

ATM

57,6%

INT

INT

1 Goles 0
2 Remates a puerta 3
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 5
10 Faltas cometidas 4

