Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Chelsea FC

Chelsea

21:00h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 10

[ALTERNATIVE TEXT]

CHE

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Fase liga | Jornada 5

Gol anulado al Chelsea por mano de Fofana y Ferran perdona el primero

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Icono8'

Remate parado. Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono6'

Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono4'

Mano de Wesley Fofana (Chelsea).

Icono3'

Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.

Icono3'

Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono3'

Falta de Eric García (Barcelona).

Icono2'

Falta de Trevoh Chalobah (Chelsea).

Icono2'

Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Enzo Maresca

4-2-3-1

Alineación

Robert Sánchez

portero

Malo Gusto

defensa

Wesley Fofana

defensa

Trevoh Chalobah

defensa

Marc Cucurella

defensa

Reece James

centrocampista

Moisés Caicedo

centrocampista

Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves

centrocampista

Enzo Fernández

centrocampista

Alejandro Garnacho

centrocampista

Pedro Lomba Neto

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

62,7%

BAR

CHE

37,3%

BAR

BAR

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
2 Faltas cometidas 1

