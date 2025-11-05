BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 5 de noviembre

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Ivan Kruzliak

Escudo Newcastle United

Newcastle

21:00h.

1

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

  • Dan Burn (10')

Min. 40

[ALTERNATIVE TEXT]

NEW

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Gol! Min 10'

Gol de Dan Burn

Jornada 4

Directo | Newcastle - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:38

Icono40'

Fuera de juego, Newcastle United. Harvey Barnes intentó un pase en profundidad pero Sandro Tonali estaba en posición de fuera de juego.

Icono39'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Anthony Gordon.

Icono34'

Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono34'

Falta de Robert Navarro (Athletic Club).

30'

Se reanuda el partido.

30'

El juego está detenido (Newcastle United).

Icono29'

Remate fallado por Nick Woltemade (Newcastle United) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

Icono28'

Nick Woltemade (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

Icono26'

Fuera de juego, Newcastle United. Sandro Tonali intentó un pase en profundidad pero Kieran Trippier estaba en posición de fuera de juego.

Icono22'

Falta de Joelinton (Newcastle United).

Icono22'

Robert Navarro (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono21'

Falta de Bruno Guimarães (Newcastle United).

Icono21'

Alex Berenguer (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Sven Botman (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono20'

Falta de Unai Gómez (Athletic Club).

19'

Adama Boiro (Athletic Club) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde fuera del área tras un saque de esquina.

Icono18'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Nick Pope.

Icono18'

Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Alejandro Rego.

Icono16'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Malick Thiaw.

Icono15'

Dan Burn (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

Falta de Robert Navarro (Athletic Club).

Icono13'

Corner,Newcastle United. Corner cometido por Mikel Jauregizar.

Icono12'

Mano de Sandro Tonali (Newcastle United).

Icono11'

¡Gooooool! Newcastle United 1, Athletic Club 0. Dan Burn (Newcastle United) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área tras botar una falta.

Icono10'

Bruno Guimarães (Newcastle United) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono10'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

Icono10'

Falta de Aitor Paredes (Athletic Club).

Icono10'

Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono10'

Remate rechazado de Robert Navarro (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jesús Areso.

Icono9'

Fuera de juego, Newcastle United. Malick Thiaw intentó un pase en profundidad pero Joelinton estaba en posición de fuera de juego.

Icono7'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.

Icono7'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Joelinton.

Icono6'

Sandro Tonali (Newcastle United) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).

Icono2'

Mano de Mikel Vesga (Athletic Club).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eddie Howe

4-3-3

Alineación

Nick Pope

portero

Kieran Trippier

defensa

Malick Thiaw

defensa

Sven Botman

defensa

Dan Burn

defensa

Bruno Guimarães Rodriguez Moura

centrocampista

Sandro Tonali

centrocampista

Joelinton Cássio Apolinário de Lira

centrocampista

Harvey Barnes

Delantero

Nick Woltemade

Delantero

Anthony Gordon

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Adama Boiro

defensa

Alejandro Rego

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Mikel Vesga

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Unai Gómez

Delantero

Estadísticas

65,5%

ATH

NEW

34,5%

ATH

ATH

1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 1
1 Asistencias 3
3 Faltas cometidas 8

