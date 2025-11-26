Directo | Mbappé firma un 'hat-trick' exprés

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: Michael Oliver
Olympiacos
21:00h.
1
-
3
Real Madrid
Francisco Leonel Lima Silva Machado (7')
Min. 48
Kylian Mbappé (21')
Kylian Mbappé (23')
Kylian Mbappé (28')
OLY
RMA
Gol! Min 7'
Gol de Francisco Leonel Lima Silva Machado
Tarjeta amarilla Min 39'
Francisco Ortega ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 21'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 23'
Gol de Kylian Mbappé
Gol! Min 28'
Gol de Kylian Mbappé
Tarjeta amarilla Min 22'
Camavinga ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:39
45'+3'
Final primera parte, Olympiakos 1, Real Madrid 3.
45'+2'
Corner,Olympiakos. Corner cometido por Andrii Lunin.
45'+2'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ayoub El Kaabi (Olympiakos) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Dani García con un centro al área.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde más 30 metros desde la banda izquierda. Asistencia de Kylian Mbappé.
45'
Falta de Christos Mouzakitis (Olympiakos).
45'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
Corner,Olympiakos. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
44'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
41'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
41'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Francisco Ortega.
40'
Francisco Ortega (Olympiakos) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
40'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
40'
Falta de Francisco Ortega (Olympiakos).
39'
Falta de Francisco Ortega (Olympiakos).
39'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Mano de Mehdi Taremi (Olympiakos).
36'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remata poste, remate con la derecha desde fuera del área.
34'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ayoub El Kaabi (Olympiakos) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Konstantinos Tzolakis.
33'
Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Vinícius Júnior).
32'
GOL ANULADO POR EL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
32'
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
29'
¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
28'
Se reanuda el partido.
28'
Cambio en Olympiakos, entra al campo Mehdi Taremi sustituyendo a Chiquinho debido a una lesión.
27'
El juego está detenido debido a una lesión Chiquinho (Olympiakos).
24'
¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
24'
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
23'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
22'
¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
21'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Dani García (Olympiakos).
19'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lorenzo Pirola con un pase de cabeza.
18'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
18'
Christos Mouzakitis (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda izquierda.
18'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
18'
Falta de Dani García (Olympiakos).
16'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gelson Martins.
14'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Rodinei.
11'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
8'
¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 0. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área.
8'
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Dani García (Olympiakos).
7'
Remate fallado por Daniel Podence (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
6'
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
6'
Gelson Martins (Olympiakos) ha recibido una falta en campo contrario.
4'
Remate fallado por Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ayoub El Kaabi.
4'
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
3'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Konstantinos Tzolakis.
3'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ferland Mendy.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Luis Mendilibar
4-2-3-1
Konstantinos Tzolakis
portero
Rodinei Marcelo de Almeida
defensa
Panagiotis Retsos
defensa
Lorenzo Pirola
defensa
Francisco Ortega
defensa
Daniel García Carrillo
centrocampista
Christos Mouzakitis
centrocampista
Gelson Dany Batalha Martins
centrocampista
Mehdi Taremi
Sustituto
Daniel Castelo Podence
centrocampista
Ayoub El Kaabi
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Andrii Lunin
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Raúl Asencio
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Ferland Mendy
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
38,5%
OLY
61,5%
RMA
|1
|Goles
|3
|4
|Remates a puerta
|5
|2
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|1
|5
|Asistencias
|10
|7
|Faltas cometidas
|2
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia