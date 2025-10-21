BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Serdar Gözübüyük

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Villarreal

21:00h.

M. City

Escudo Manchester City Football Club
VIL

MCI

Jornada 3

Directo | Villarreal - Manchester City

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 21 de octubre 2025, 20:39

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Marcelino García

4-3-3

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Alfonso Pedraza

defensa

Santi Comesaña

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Tajon Buchanan

Delantero

Pep Guardiola

4-1-4-1

Alineación

Gianluigi Donnarumma

portero

Rico Lewis

defensa

John Stones

defensa

Rúben dos Santos Gato Alves Dias

defensa

Josko Gvardiol

defensa

Nico González

centrocampista

Sávio Moreira de Oliveira

centrocampista

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

centrocampista

Matheus Luiz Nunes

centrocampista

Jérémy Doku

centrocampista

Erling Haaland

Delantero

Estadísticas

0%

MCI

VIL

0%

MCI

MCI

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

