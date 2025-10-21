Directo | Villarreal - Manchester City

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 M21/10 · Árbitro: Serdar Gözübüyük
Villarreal
21:00h.
M. City
VIL
MCI
Colpisa
Martes, 21 de octubre 2025, 20:39
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Marcelino García
4-3-3
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Alfonso Pedraza
defensa
Santi Comesaña
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Georges Mikautadze
Delantero
Tajon Buchanan
Delantero
Pep Guardiola
4-1-4-1
Gianluigi Donnarumma
portero
Rico Lewis
defensa
John Stones
defensa
Rúben dos Santos Gato Alves Dias
defensa
Josko Gvardiol
defensa
Nico González
centrocampista
Sávio Moreira de Oliveira
centrocampista
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
centrocampista
Matheus Luiz Nunes
centrocampista
Jérémy Doku
centrocampista
Erling Haaland
Delantero
0%
VIL
0%
MCI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
