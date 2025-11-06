BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Matej Jug

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

O. Lyon

Escudo Olympique Lyonnais
BET

LYN

Jornada 4

En directo | Betis - Lyon

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:39

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Aitor Ruibal

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Marc Roca

centrocampista

Pablo Fornals

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca

4-2-3-1

Alineación

Dominik Greif

portero

Ainsley Maitland-Niles

defensa

Ruben Kluivert

defensa

Moussa Niakhaté

defensa

Abner Vinícius da Silva Santos

defensa

Mathys de Carvalho

centrocampista

Tanner Tessmann

centrocampista

Adam Karabec

centrocampista

Khalis Merah

centrocampista

Enzo Molébé

centrocampista

Martín Satriano

Delantero

Estadísticas

0%

LYN

BET

0%

LYN

LYN

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

