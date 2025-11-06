En directo | Betis - Lyon

Secciones
Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:39
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Álvaro Valles
portero
Aitor Ruibal
defensa
Diego Llorente
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Marc Roca
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cédric Bakambu
Delantero
Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
4-2-3-1
Dominik Greif
portero
Ainsley Maitland-Niles
defensa
Ruben Kluivert
defensa
Moussa Niakhaté
defensa
Abner Vinícius da Silva Santos
defensa
Mathys de Carvalho
centrocampista
Tanner Tessmann
centrocampista
Adam Karabec
centrocampista
Khalis Merah
centrocampista
Enzo Molébé
centrocampista
Martín Satriano
Delantero
0%
BET
0%
LYN
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
