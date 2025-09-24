Directo | Betis - Nottingham Forest

Secciones
Servicios
Destacamos
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann
Real Betis
21:00h.
0
-
0
Nott'm Forest
Min. 2
BET
NFO
Colpisa
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44
2'
Falta de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
2'
Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'
Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).
1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Ángel Ortiz
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Junior Firpo
defensa
Sergi Altimira
centrocampista
Sofyan Amrabat
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cédric Bakambu
Delantero
Ange Postecoglou
4-1-4-1
Matz Sels
portero
Neco Williams
defensa
Nikola Milenkovic
defensa
Felipe Rodrigues da Silva
defensa
Oleksandr Zinchenko
defensa
Ibrahim Sangaré
centrocampista
Morgan Gibbs-White
centrocampista
Douglas Luiz Soares de Paulo
centrocampista
Elliot Anderson
centrocampista
Callum Hudson-Odoi
centrocampista
Igor Jesus Maciel da Cruz
Delantero
34,8%
BET
65,2%
NFO
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|2
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.