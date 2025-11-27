BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Balazs Berke

Escudo PFK Ludogorets 1945 Razgrad

Ludogorets

18:45h.

1

-

0

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo

  • Petar Stanic (10')

Min. 37

[ALTERNATIVE TEXT]

LUD

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

Gol! Min 10'

Gol de Petar Stanic

Jornada 5

Directo | Ludogorets - Celta

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:23

Icono37'

Remate fallado por Ángel Arcos (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.

36'

Se reanuda el partido.

35'

El juego está detenido debido a una lesión Caio Vidal (Ludogorets).

Icono34'

Remate fallado por Caio Vidal (Ludogorets) remate con la izquierda desde fuera del área tras un contraataque.

31'

Se reanuda el partido.

Icono31'

Remate parado por bajo a la izquierda. Ilaix Moriba (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ferran Jutglà con un centro al área.

31'

El juego está detenido (Ludogorets).

Icono31'

Remate rechazado de Óscar Mingueza (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Borja Iglesias.

Icono26'

Falta de Olivier Verdon (Ludogorets).

Icono26'

Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono23'

Aguibou Camara (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Damián Rodríguez (Celta de Vigo).

Icono20'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Anton Nedyalkov.

Icono17'

Fuera de juego, Ludogorets. Anton Nedyalkov intentó un pase en profundidad pero Ivan Yordanov estaba en posición de fuera de juego.

Icono16'

Petar Stanic (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Falta de Manu Fernández (Celta de Vigo).

Icono15'

Falta de Pedro Naressi (Ludogorets).

Icono15'

Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono13'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Dinis Almeida.

Icono13'

Remate parado por bajo a la izquierda. Ilaix Moriba (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ángel Arcos.

Icono11'

¡Gooooool! Ludogorets 1, Celta de Vigo 0. Petar Stanic (Ludogorets) convirtió el penalti remate con la derecha.

10'

Penalti cometido por Manu Fernández (Celta de Vigo) tras una falta dentro del área.

10'

Penalti a favor del Ludogorets. Caio Vidal sufrió falta en el área.

Icono6'

Falta de Damián Rodríguez (Celta de Vigo).

Icono6'

Aguibou Camara (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).

Icono3'

Caio Vidal (Ludogorets) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).

Icono2'

Pedro Naressi (Ludogorets) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Ángel Arcos (Celta de Vigo).

Icono1'

Caio Vidal (Ludogorets) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Per-Mathias Høgmo

4-3-3

Alineación

Hendrik Bonmann

portero

Francisco Javier Hidalgo Gómez

defensa

Olivier Verdon

defensa

Dinis da Costa Lima Almeida

defensa

Anton Nedyalkov

defensa

Deroy d'Encarnação Duarte

centrocampista

Pedro Henrique Naressi Machado

centrocampista

Ivan Yordanov

centrocampista

Caio Vidal Rocha

Delantero

Petar Stanic

Delantero

Aguibou Camara

Delantero

Claudio Giráldez

4-4-2

Alineación

Iván Villar

portero

Óscar Mingueza

defensa

Yoel Lago

defensa

Manu Fernández

defensa

Mihailo Ristic

defensa

Jones El Abdellaoui

centrocampista

Damián Rodríguez

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Ángel Arcos

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Estadísticas

52%

CEL

LUD

48%

CEL

CEL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 3
2 Faltas cometidas 7

