Directo | Stuttgart - Celta de Vigo

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 J25/09 · Árbitro: Nick Walsh
Stuttgart
21:00h.
0
-
0
Celta
Min. 40
VFB
CEL
Tarjeta amarilla Min 34'
Ermedin Demirovic ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:39
37'
Remate fallado por Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área tras un contraataque.
36'
Falta de Lorenz Assignon (VfB Stuttgart).
36'
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Remate rechazado de Lorenz Assignon (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Bilal El Khannouss.
35'
Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
35'
Falta de Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart).
35'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Jones El Abdellaoui.
25'
Cambio en VfB Stuttgart, entra al campo Luca Jaquez sustituyendo a Finn Jeltsch debido a una lesión.
24'
Se reanuda el partido.
23'
El juego está detenido debido a una lesión Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
22'
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) ha recibido una falta en la zona defensiva.
22'
Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).
18'
Se reanuda el partido.
18'
El juego está detenido debido a una lesión Finn Jeltsch (VfB Stuttgart).
17'
Falta de Badredine Bouanani (VfB Stuttgart).
17'
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Marcos Alonso.
9'
Remate fallado por Jamie Leweling (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
9'
Corner,VfB Stuttgart. Corner cometido por Ionut Radu.
9'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Chema Andres (VfB Stuttgart) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Lorenz Assignon con un centro al área.
6'
Remate fallado por Chema Andres (VfB Stuttgart) remate con la derecha desde fuera del área.
4'
Chema Andres (VfB Stuttgart) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).
4'
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Finn Jeltsch.
3'
Remate fallado por Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Sebastian Hoeneß
4-2-3-1
Alexander Nübel
portero
Lorenz Assignon
defensa
Finn Jeltsch
defensa
Jeff Chabot
defensa
Maximilian Mittelstädt
defensa
José María Andres Baixauli
centrocampista
Angelo Stiller
centrocampista
Tiago Barreiros de Melo Tomás
delantero
Bilal El Khannouss
centrocampista
Jamie Leweling
delantero
Ermedin Demirovic
delantero
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carlos Domínguez
defensa
Manuel Fernández
defensa
Óscar Mingueza
defensa
Hugo Sotelo
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Hugo Álvarez
centrocampista
Iago Aspas
delantero
Borja Iglesias
delantero
Bryan Zaragoza
delantero
63,4%
VFB
36,6%
CEL
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
