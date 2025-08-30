BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: Victor García Verdura

Escudo Deportivo Alavés

Alavés

17:00h.

1

-

1

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

  • Carlos Vicente (13')

Min. 48

  • Giuliano Simeone (6')

ALA

ATM

Gol! Min 13'

Gol de Carlos Vicente

Tarjeta amarilla Min 37'

Moussa Diarra ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 6'

Gol de Giuliano Simeone

Tarjeta amarilla Min 28'

Johnny Cardoso ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 41'

Sörloth ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Directo | Alavés - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:47

Icono45'+3'

Final primera parte, Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1.

Icono45'+3'

Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Johnny Cardoso tras botar una falta.

Icono45'+2'

Falta de Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés).

Icono45'+2'

Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono44'

Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).

Icono42'

Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.

Icono41'

Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono41'

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Icono39'

Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha tras botar una falta.

Icono39'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Carles Aleñá.

Icono38'

Moussa Diarra (Deportivo Alavés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono38'

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono38'

Falta de Moussa Diarra (Deportivo Alavés).

Icono35'

Mano de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Icono35'

Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Dávid Hancko.

Icono31'

Remate rechazado de Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono29'

Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono29'

Carlos Vicente (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono29'

Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).

Icono29'

Remate rechazado de Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono27'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Facundo Garcés.

Icono24'

Remate fallado por Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono22'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono22'

Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).

Icono21'

Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Icono20'

Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.

Icono18'

Remate fallado por Toni Martínez (Deportivo Alavés) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono15'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Clément Lenglet intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.

Icono15'

Mano de Carles Aleñá (Deportivo Alavés).

Icono14'

¡Gooooool! Deportivo Alavés 1, Atlético de Madrid 1. Carlos Vicente (Deportivo Alavés) convirtió el penalti remate con la derecha.

12'

Penalti cometido por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.

12'

Penalti a favor del Deportivo Alavés. Nahuel Tenaglia sufrió falta en el área.

Icono12'

Corner,Deportivo Alavés. Corner cometido por Clément Lenglet.

Icono11'

Toni Martínez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono9'

Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono11'

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Icono9'

Falta de Jonny (Deportivo Alavés).

Icono7'

¡Gooooool! Deportivo Alavés 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono7'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono3'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Icono1'

Pablo Ibáñez (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Johnny Cardoso (Atlético de Madrid).

Icono1'

Nahuel Tenaglia (Deportivo Alavés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eduardo Coudet

4-4-2

Alineación

Antonio Sivera

portero

Jonathan Castro Otto

defensa

Facundo Garcés

defensa

Nahuel Tenaglia

defensa

Moussa Diarra

defensa

Carlos Vicente

centrocampista

Pablo Ibáñez

centrocampista

Antonio Blanco

centrocampista

Carles Aleñá

centrocampista

Jon Guridi

Delantero

Toni Martínez

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Thiago Almada

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

52,8%

ATM

ALA

47,2%

ATM

ATM

1 Goles 1
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 3
4 Faltas cometidas 11

Directo | Alavés - Atlético

Directo | Alavés - Atlético