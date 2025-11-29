BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 29 de noviembre

LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Víctor García Acosta

Atlético

21:00h.

2

-

0

Real Oviedo

  • Sörloth (15')

  • Sörloth (24')

Min. 48

ATM

OVI

Gol! Min 15'

Gol de Sörloth

Gol! Min 24'

Gol de Sörloth

Jornada 14

Directo | Sorloth marca y el Atlético bate el récord de partidos de Liga adelantándose

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:50

Icono45'+2'

Final primera parte, Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Remate rechazado de Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Leander Dendoncker.

Icono41'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Costas.

Icono39'

Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono39'

Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).

Icono37'

Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono36'

Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Nico González.

Icono34'

Remate parado. Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono31'

Fuera de juego, Atlético de Madrid. Koke intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

Icono30'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Salomón Rondón.

Icono29'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.

Icono25'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.

Icono25'

Remate parado. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono25'

Remate rechazado de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Dávid Hancko con un centro al área.

Icono24'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Santiago Colombatto.

Icono19'

Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Nahuel Molina.

Icono16'

¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Real Oviedo 0. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde muy cerca.

Icono13'

Remate fallado por Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho tras un saque de esquina.

Icono13'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nacho Vidal.

11'

Se reanuda el partido.

11'

El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono11'

Remate parado. Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.

8'

Se reanuda el partido.

7'

Se reanuda el partido.

Icono8'

Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área.

7'

El juego está detenido debido a una lesión David Costas (Real Oviedo).

7'

El juego está detenido (Atlético de Madrid).

Icono7'

Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.

Icono7'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Clément Lenglet.

Icono6'

Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).

Icono6'

Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

6'

Se reanuda el partido.

Icono6'

Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).

6'

El juego está detenido (Real Oviedo).

Icono6'

Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Nico González (Atlético de Madrid).

Icono3'

Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).

Icono3'

Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono2'

Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).

Icono2'

David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.

Empieza primera parte.

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

5-3-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Nahuel Molina

defensa

Marc Pubill

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Nico González

defensa

Conor Gallagher

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Antoine Griezmann

Delantero

Alexander Sørloth

Delantero

Luis Carrión

4-1-3-2

Alineación

Aarón Escandell

portero

Nacho Vidal

defensa

David Costas

defensa

David Mota Veiga Teixeira do Carmo

defensa

Rahim Alhassane

defensa

Leander Dendoncker

centrocampista

Santiago Colombatto

centrocampista

Santi Cazorla

centrocampista

Haissem Hassan

centrocampista

Federico Viñas

Delantero

Salomón Rondón

Delantero

Estadísticas

58,1%

OVI

ATM

41,9%

OVI

OVI

2 Goles 0
5 Remates a puerta 1
3 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
6 Asistencias 4
2 Faltas cometidas 4

