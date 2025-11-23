BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 23 de noviembre

LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Elche Club de Fútbol

Elche

21:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 46

[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Jornada 13

Directo | Elche - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25

Icono45'+1'

Final primera parte, Elche 0, Real Madrid 0.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate rechazado de Grady Diangana (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de André Silva.

Icono43'

Falta de Dani Ceballos (Real Madrid).

Icono43'

Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono43'

Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono39'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Germán Valera.

Icono39'

Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Ceballos.

Icono38'

Remate fallado por Germán Valera (Elche) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.

Icono38'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. André Silva (Elche) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Grady Diangana.

Icono34'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Grady Diangana.

Icono33'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.

Icono30'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Iñaki Peña.

Icono30'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.

Icono29'

Remate parado por bajo a la izquierda. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono28'

Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).

Icono28'

Victor Chust (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono25'

Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono24'

Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).

Icono24'

Grady Diangana (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono23'

Falta de Marc Aguado (Elche).

Icono22'

Corner,Elche. Corner cometido por Álvaro Carreras.

Icono21'

Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.

Icono20'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Germán Valera.

18'

Se reanuda el partido.

18'

El juego está detenido (Real Madrid).

Icono17'

Remate parado. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono16'

Remate rechazado de Grady Diangana (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Victor Chust.

Icono15'

Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono15'

Falta de Héctor Fort (Elche).

Icono14'

Remate fallado por André Silva (Elche) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono13'

Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono13'

Falta de Victor Chust (Elche).

Icono11'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono5'

Falta de Grady Diangana (Elche).

Icono5'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono5'

Corner,Elche. Corner cometido por Raúl Asencio.

Icono4'

Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono1'

Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Eder Sarabia

5-3-2

Alineación

Iñaki Peña

portero

Héctor Fort

defensa

Álvaro Núñez

defensa

David Affengruber

defensa

Victor Chust

defensa

Germán Valera

defensa

Grady Diangana

centrocampista

Marc Aguado

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Rafa Mir

Delantero

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Xabi Alonso

3-4-1-2

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Raúl Asencio

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Trent Alexander-Arnold

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Fran García

centrocampista

Jude Bellingham

Delantero

Rodrygo Silva de Goes

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

46,2%

RMA

ELC

53,8%

RMA

RMA

0 Goles 0
3 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 8
4 Faltas cometidas 3

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Directo | Elche - Real Madrid

Directo | Elche - Real Madrid