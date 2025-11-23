Directo | Elche - Real Madrid

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Elche
21:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 46
ELC
RMA
Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:25
45'+1'
Final primera parte, Elche 0, Real Madrid 0.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
45'
Remate rechazado de Grady Diangana (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de André Silva.
43'
Falta de Dani Ceballos (Real Madrid).
43'
Marc Aguado (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.
39'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Germán Valera.
39'
Remate rechazado de Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Ceballos.
38'
Remate fallado por Germán Valera (Elche) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.
38'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. André Silva (Elche) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Grady Diangana.
34'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Grady Diangana.
33'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
30'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Iñaki Peña.
30'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.
29'
Remate parado por bajo a la izquierda. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde fuera del área.
28'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
28'
Victor Chust (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
25'
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
24'
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
24'
Grady Diangana (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Marc Aguado (Elche).
22'
Corner,Elche. Corner cometido por Álvaro Carreras.
21'
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
20'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Germán Valera.
18'
Se reanuda el partido.
18'
El juego está detenido (Real Madrid).
17'
Remate parado. Rafa Mir (Elche) remate con la derecha desde el centro del área.
16'
Remate rechazado de Grady Diangana (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Victor Chust.
15'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Falta de Héctor Fort (Elche).
14'
Remate fallado por André Silva (Elche) remate de cabeza desde el centro del área.
13'
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
13'
Falta de Victor Chust (Elche).
11'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Falta de Grady Diangana (Elche).
5'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Corner,Elche. Corner cometido por Raúl Asencio.
4'
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
1'
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Eder Sarabia
5-3-2
Iñaki Peña
portero
Héctor Fort
defensa
Álvaro Núñez
defensa
David Affengruber
defensa
Victor Chust
defensa
Germán Valera
defensa
Grady Diangana
centrocampista
Marc Aguado
centrocampista
Aleix Febas
centrocampista
Rafa Mir
Delantero
André Miguel Valente da Silva
Delantero
Xabi Alonso
3-4-1-2
Thibaut Courtois
portero
Raúl Asencio
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Trent Alexander-Arnold
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Fran García
centrocampista
Jude Bellingham
Delantero
Rodrygo Silva de Goes
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
46,2%
ELC
53,8%
RMA
|0
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|2
|2
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|5
|Asistencias
|8
|4
|Faltas cometidas
|3
