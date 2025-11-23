BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

LaLiga EA Sports Jornada 13 D23/11 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Getafe Club de Fútbol

Getafe

18:30h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 11

[ALTERNATIVE TEXT]

GET

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 13

Directo | Getafe - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:16

Icono10'

Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Icono10'

Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono8'

Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.

Icono6'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Soria.

Icono6'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho.

Icono6'

Remate parado. Nico González (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho.

Icono5'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.

Icono5'

Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono5'

Falta de Djené Dakonam (Getafe).

Icono3'

Falta de Koke (Atlético de Madrid).

Icono3'

Adrián Liso (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marcos Llorente.

Icono2'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Abdel Abqar.

Icono1'

Remate rechazado de Juan Iglesias (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Adrián Liso.

Icono1'

Fuera de juego, Getafe. Juan Iglesias intentó un pase en profundidad pero Borja Mayoral estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Remate rechazado de Luis Milla (Getafe) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Rico.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Bordalás

4-1-4-1

Alineación

David Soria

portero

Juan Iglesias

defensa

Abdel Abqar

defensa

Domingos de Sousa Coutinho Meneses Duarte

defensa

Diego Rico

defensa

Djené Dakonam

centrocampista

Adrián Liso

centrocampista

Luis Milla

centrocampista

Mauro Arambarri

centrocampista

Mario Martín

centrocampista

Borja Mayoral

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Juan Musso

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Clément Lenglet

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Marcos Llorente

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Nico González

centrocampista

Álex Baena

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Estadísticas

33,7%

ATM

GET

66,3%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 2
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 3
1 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Directo | Getafe - Atlético

Directo | Getafe - Atlético