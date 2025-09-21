BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Real Club Deportivo Mallorca

Mallorca

16:15h.

0

-

0

Atlético

Escudo Club Atlético de Madrid

Min. 4

[ALTERNATIVE TEXT]

MLL

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

Jornada 5

Directo | Mallorca - Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:08

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.

Icono3'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.

Icono1'

Falta de Samú Costa (Mallorca).

Icono1'

Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Jagoba Arrasate

5-3-2

Alineación

Leo Román

portero

Mateu Morey

defensa

Martin Valjent

defensa

Antonio Raíllo

defensa

Marash Kumbulla

defensa

Johan Mojica

defensa

Sergi Darder

centrocampista

Manu Morlanes

centrocampista

Samuel de Almeida Costa

centrocampista

Takuma Asano

Delantero

Vedat Muriqi

Delantero

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

Robin Le Normand

defensa

Clément Lenglet

defensa

Dávid Hancko

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Nico González

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Giacomo Raspadori

Delantero

Estadísticas

34,6%

ATM

MLL

65,4%

ATM

ATM

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 0

