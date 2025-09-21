Directo | Mallorca - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 5 D21/09 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso
Mallorca
16:15h.
0
-
0
Atlético
Min. 4
MLL
ATM
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:08
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Leo Román.
3'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Martin Valjent.
1'
Falta de Samú Costa (Mallorca).
1'
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jagoba Arrasate
5-3-2
Leo Román
portero
Mateu Morey
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Marash Kumbulla
defensa
Johan Mojica
defensa
Sergi Darder
centrocampista
Manu Morlanes
centrocampista
Samuel de Almeida Costa
centrocampista
Takuma Asano
Delantero
Vedat Muriqi
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Giacomo Raspadori
Delantero
34,6%
MLL
65,4%
ATM
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|1
|Faltas cometidas
|0
|
