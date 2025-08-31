Directo | Rayo - Barça

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 3 D31/08 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Rayo
21:30h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 8
RAY
BAR
Colpisa
Domingo, 31 de agosto 2025, 21:09
7'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Unai López.
4'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Olmo.
3'
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
3'
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Iñigo Pérez
4-4-1-1
Augusto Batalla
portero
Andrei Ratiu
defensa
Luiz Felipe Ramos Marchi
defensa
Florian Lejeune
defensa
Pep Chavarría
defensa
Jorge de Frutos
centrocampista
Unai López
centrocampista
Pathé Ciss
centrocampista
Álvaro García
centrocampista
Isi Palazón
Delantero
Pedro Díaz
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Andreas Christensen
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
46,1%
RAY
53,9%
BAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|1
|1
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.