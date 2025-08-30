Vinicius anota el segundo del Madrid para remontar

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 3 S30/08 · Árbitro: José María Sánchez Martínez
Real Madrid
21:30h.
2
-
1
Mallorca
Arda Güler (36')
Vinícius Jr. (37')
Min. 45
Muriqi (17')
RMA
MLL
Gol! Min 36'
Gol de Arda Güler
Gol! Min 37'
Gol de Vinícius Jr.
Gol! Min 17'
Gol de Muriqi
Colpisa
Madrid
Sábado, 30 de agosto 2025, 21:09
Empieza segunda parte Real Madrid 2, Mallorca 1.
45'+7'
Final primera parte, Real Madrid 2, Mallorca 1.
45'+6'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
45'+6'
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+5'
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
45'+5'
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+3'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergi Darder.
45'+3'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
45'+2'
Falta de Martin Valjent (Mallorca).
45'+2'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'+1'
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
45'
Mano de Kylian Mbappé (Real Madrid).
43'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Antonio Raíllo.
43'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
42'
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
41'
Remate fallado por Manu Morlanes (Mallorca) remate con la izquierda desde el centro del área tras un saque de esquina.
40'
Corner,Mallorca. Corner cometido por Álvaro Carreras.
40'
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
40'
Pablo Torre (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
38'
¡Gooooool! Real Madrid 2, Mallorca 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.
37'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Mallorca 1. Arda Güler (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina.
36'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Manu Morlanes.
34'
Se reanuda el partido.
32'
El juego está detenido (Real Madrid).
32'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
31'
Remate parado. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
28'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
28'
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
26'
Mateo Joseph (Mallorca) ha recibido una falta en campo contrario.
25'
Remate fallado por Franco Mastantuono (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
24'
Corner,Mallorca. Corner cometido por Éder Militão.
24'
Remate rechazado de Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pablo Torre.
23'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
22'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
22'
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
¡Gooooool! Real Madrid 0, Mallorca 1. Vedat Muriqi (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
18'
Corner,Mallorca. Corner cometido por Éder Militão.
10'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
10'
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
8'
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
8'
Sergi Darder (Mallorca) ha recibido una falta en la banda derecha.
7'
Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Kylian Mbappé).
6'
GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
6'
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
4'
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Franco Mastantuono
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Jagoba Arrasate
5-3-2
Leo Román
portero
Mateu Morey
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Marash Kumbulla
defensa
Antonio Latorre Grueso
defensa
Sergi Darder
centrocampista
Manu Morlanes
centrocampista
Pablo Torre
centrocampista
Mateo Joseph
Delantero
Vedat Muriqi
Delantero
61,3%
RMA
38,7%
MLL
|2
|Goles
|1
|5
|Remates a puerta
|1
|5
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|9
|Asistencias
|2
|8
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.