Directo | Real Madrid - Osasuna

LaLiga EA Sports Jornada 1 M19/08 · Árbitro: Adrián Cordero Vega
Real Madrid
21:00h.
0
-
0
Osasuna
Min. 47
RMA
OSA
Colpisa
Madrid
Martes, 19 de agosto 2025, 20:38
45'+3'
Final primera parte, Real Madrid 0, Osasuna 0.
45'+1'
Falta de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid).
45'+1'
Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
45'+1'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Álvaro Carreras con un centro al área.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
43'
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kylian Mbappé.
43'
Remate rechazado de Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
40'
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
39'
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
39'
Jon Moncayola (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
38'
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
37'
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
37'
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
36'
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
36'
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
34'
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
33'
Se reanuda el partido.
30'
El juego está detenido (Real Madrid).
30'
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
30'
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
30'
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
28'
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Falta de Aimar Oroz (Osasuna).
27'
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
27'
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
26'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Herrera.
26'
Remate parado por bajo a la izquierda. Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Dean Huijsen.
25'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
23'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
22'
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área.
21'
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
19'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
19'
Falta de Jon Moncayola (Osasuna).
18'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valentin Rosier.
18'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
12'
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
12'
Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
7'
Remate fallado por Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Federico Valverde
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Brahim Díaz
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Alessio Lisci
3-4-2-1
Sergio Herrera
portero
Enzo Boyomo
defensa
Alejandro Catena
defensa
Juan Cruz Álvaro Armada
defensa
Valentin Rosier
centrocampista
Jon Moncayola
centrocampista
Lucas Torró
centrocampista
Abel Bretones
centrocampista
Rubén García
Delantero
Aimar Oroz
Delantero
Ante Budimir
Delantero
77,7%
RMA
22,3%
OSA
|0
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|0
|4
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|9
|Asistencias
|0
|5
|Faltas cometidas
|7
