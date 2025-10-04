BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

LaLiga EA Sports Jornada 8 S04/10 · Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol
RMA

VIL

Jornada 8

Directo | Real Madrid - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 4 de octubre 2025, 20:36

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Dani Ceballos

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Franco Mastantuono

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Arnau Tenas

portero

Santiago Mouriño

defensa

Rafa Marín

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Tajon Buchanan

centrocampista

Santi Comesaña

centrocampista

Thomas Partey

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Tani Oluwaseyi

Delantero

Alberto Moleiro

Delantero

Estadísticas

0%

VIL

RMA

0%

VIL

VIL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

