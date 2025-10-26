Directo | Mbappé adelanta al Real Madrid en el clásico

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 10 D26/10 · Árbitro: César Soto Grado
Real Madrid
16:15h.
1
-
0
FC Barcelona
Kylian Mbappé (21')
Min. 28
RMA
BAR
Gol! Min 21'
Gol de Kylian Mbappé
Tarjeta amarilla Min 22'
Valverde ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Domingo, 26 de octubre 2025, 15:28
26'
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
25'
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pau Cubarsí.
25'
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
23'
Federico Valverde (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
23'
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
23'
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
22'
¡Gooooool! Real Madrid 1, Barcelona 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
21'
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
21'
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
20'
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
16'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
16'
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
14'
Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Kylian Mbappé).
12'
GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
12'
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
9'
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
7'
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.
5'
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
5'
Falta de Pedri (Barcelona).
5'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Revisión del VAR: Real Madrid Penalti.
2'
Penalti cometido por Lamine Yamal (Barcelona) tras una falta dentro del área.
2'
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
2'
Penalti a favor del Real Madrid. Vinícius Júnior sufrió falta en el área.
1'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Éder Militão.
1'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-1-4-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Eric García
defensa
Alejandro Balde
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Ferran Torres
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
30,7%
RMA
69,3%
BAR
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|3
|3
|Faltas cometidas
|2
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia