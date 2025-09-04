BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 5 J04/09 · Árbitro: Srdjan Jovanovic

Escudo Bulgaria

Bulgaria

20:45h.

0

-

1

España

Escudo Spain

Min. 11

  • Oyarzabal (4')

[ALTERNATIVE TEXT]

BGR

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 4'

Gol de Oyarzabal

Mundial | Fase de clasificación

Directo | Oyarzabal adelanta a España ante Bulgaria

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:28

Icono11'

Corner,España. Corner cometido por Kristian Dimitrov.

Icono5'

¡Gooooool! Bulgaria 0, España 1. Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono4'

Aleksandar Kolev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Robin Le Normand (España).

Icono2'

Remate rechazado de Marc Cucurella (España) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono1'

Falta de Emil Tsenov (Bulgaria).

Icono1'

Mikel Oyarzabal (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ilian Iliev

4-3-3

Alineación

Svetoslav Vutsov

portero

Anton Nedyalkov

defensa

Kristian Dimitrov

defensa

Ivaylo Chochev

centrocampista

Fabian Nürnberger

defensa

Ilia Gruev

centrocampista

Vasil Panayotov

centrocampista

Aleksandar Kolev

Delantero

Radoslav Kirilov

Delantero

Nikolay Minkov

Delantero

Martin Minchev

Sustituto

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dean Huijsen

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Nico Williams

Delantero

Estadísticas

35,2%

ESP

BGR

64,8%

ESP

ESP

0 Goles 1
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
1 Faltas cometidas 1

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Directo | Oyarzabal adelanta a España ante Bulgaria

Directo | Oyarzabal adelanta a España ante Bulgaria