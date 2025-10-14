BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 14 de octubre

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 8 M14/10 · Árbitro: Willy Delajod

Escudo Spain

España

20:45h.

1

-

0

Bulgaria

Escudo Bulgaria

  • Mikel Merino (34')

Min. 49

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

BGR

Gol! Min 34'

Gol de Mikel Merino

Mundial | Clasificación

Directo | Mikel Merino descerraja a Bulgaria

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 14 de octubre 2025, 20:14

Icono49'

Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono47'

Falta de Mikel Merino (España).

Icono47'

Martin Minchev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono46'

Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.

Icono46'

Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedro Porro con un centro al área.

Icono

Empieza segunda parte España 1, Bulgaria 0.

Icono45'

Cambio en España, entra al campo Borja Iglesias sustituyendo a Samu Aghehowa.

Icono45'

Final primera parte, España 1, Bulgaria 0.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.

Icono44'

Falta de Pedro Porro (España).

Icono44'

Dimitar Velkovski (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Corner,España. Corner cometido por Dimitar Velkovski.

Icono41'

Remate fallado por Kiril Despodov (Bulgaria) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Stanislav Shopov tras un contraataque.

Icono38'

Falta de Álex Baena (España).

Icono38'

Martin Minchev (Bulgaria) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono38'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono38'

Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).

Icono37'

Remate fallado por Samu Aghehowa (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Mikel Merino.

Icono35'

¡Gooooool! España 1, Bulgaria 0. Mikel Merino (España) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono35'

Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.

Icono34'

Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.

Icono34'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Mikel Oyarzabal (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono34'

Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono31'

Remate rechazado de Samu Aghehowa (España) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono30'

Remate fallado por Pedri (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono27'

Remate fallado por Mikel Oyarzabal (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono26'

Fuera de juego, España. Martín Zubimendi intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.

Icono23'

Remate fallado por Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

Icono24'

Corner,España. Corner cometido por Svetoslav Vutsov.

Icono23'

Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono24'

Remate parado a la escuadra izquierda. Samu Aghehowa (España) remate con la izquierda desde el centro del área.

19'

Pedri (España) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.

Icono18'

Remate fallado por Alejandro Grimaldo (España) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Samu Aghehowa.

Icono18'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Samu Aghehowa (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedri.

Icono17'

Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono17'

Remate rechazado de Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono17'

Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedri.

Icono14'

Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

Icono14'

Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Grimaldo.

Icono11'

Remate rechazado de Samu Aghehowa (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Merino.

Icono10'

Pedri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono10'

Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).

Icono9'

Remate parado. Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono8'

Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.

Icono8'

Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.

Icono7'

Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.

Icono5'

Falta de Dimitar Velkovski (Bulgaria).

Icono5'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono2'

Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Alejandro Grimaldo estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Alejandro Grimaldo

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Borja Iglesias

Sustituto

Álex Baena

Delantero

4-5-1

Alineación

Svetoslav Vutsov

portero

Martin Georgiev

defensa

Petko Hristov

defensa

Atanas Chernev

defensa

Dimitar Velkovski

defensa

Martin Minchev

centrocampista

Stanislav Shopov

centrocampista

Ilia Gruev

centrocampista

Filip Krastev

centrocampista

Radoslav Kirilov

centrocampista

Kiril Despodov

Delantero

Estadísticas

82,8%

BGR

ESP

17,2%

BGR

BGR

1 Goles 0
5 Remates a puerta 0
8 Remates fuera 1
1 Remates al palo 0
13 Asistencias 1
3 Faltas cometidas 3

Directo | Mikel Merino descerraja a Bulgaria

