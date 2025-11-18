BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 18 de noviembre

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 10 M18/11 · Árbitro: Felix Zwayer

Escudo Spain

España

20:45h.

Turquía

Escudo Türkiye
[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

TUR

Mundial | Clasificación

Directo | España - Turquía

Minuto a minuto

Colpìsa

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:25

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Marcos Llorente

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Aleix García

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Yéremy Pino

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Dani Olmo

Delantero

Vincenzo Montella

5-4-1

Alineación

Altay Bayindir

portero

Zeki Çelik

defensa

Merih Demiral

defensa

Samet Akaydin

defensa

Çaglar Söyüncü

defensa

Ferdi Kadioglu

defensa

Irfan Kahveci

centrocampista

Orkun Kökçü

centrocampista

Salih Özcan

centrocampista

Baris Yilmaz

centrocampista

Deniz Gül

Delantero

Estadísticas

0%

TUR

ESP

0%

TUR

TUR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

