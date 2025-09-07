BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de septiembre

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 6 D07/09 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Türkiye

Turquía

20:45h.

0

-

1

España

Escudo Spain

Min. 10

  • Pedri (5')

[ALTERNATIVE TEXT]

TUR

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

Gol! Min 5'

Gol de Pedri

Mundial | Fase de clasificación

Pedri adelanta a España en Turquía

Minuto a minuto

Colpisa

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:25

Icono8'

Fuera de juego, Turquía. Kenan Yildiz intentó un pase en profundidad pero Eren Elmali estaba en posición de fuera de juego.

Icono8'

Arda Güler (Turquía) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Marc Cucurella (España).

Icono6'

¡Gooooool! Turquía 0, España 1. Pedri (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono5'

Remate parado. Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.

Icono5'

Corner,España. Corner cometido por Ugurcan Çakir.

Icono5'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico Williams (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono4'

Remate rechazado de Lamine Yamal (España) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.

Icono2'

Remate parado. Hakan Çalhanoglu (Turquía) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono1'

Falta de Pedro Porro (España).

Icono1'

Kenan Yildiz (Turquía) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Vincenzo Montella

4-2-3-1

Alineación

Ugurcan Çakir

portero

Mert Müldür

defensa

Merih Demiral

defensa

Abdülkerim Bardakci

defensa

Eren Elmali

defensa

Ismail Yüksek

centrocampista

Hakan Çalhanoglu

centrocampista

Yunus Akgün

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Kenan Yildiz

centrocampista

Kerem Aktürkoglu

Delantero

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Dean Huijsen

defensa

Marc Cucurella

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Mikel Oyarzabal

Delantero

Nico Williams

Delantero

Estadísticas

28,4%

ESP

TUR

71,6%

ESP

ESP

0 Goles 1
1 Remates a puerta 3
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 3
0 Faltas cometidas 2

Espacios grises

