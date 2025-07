Cayetano Rivera: «El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente»

Joaquina Dueñas Miércoles, 2 de julio 2025, 11:35 Comenta Compartir

Cayetano Rivera sigue en el centro de la polémica tras su detención en la madrugada del lunes, después de protagonizar un altercado en un restaurante de comida rápida en el centro de Madrid. El diestro ha anunciado que va a adoptar medidas legales contra los agentes que procedieron a su arresto por una actuación «desmedida», y este mismo miércoles ha emitido un nuevo comunicado en la red social X, en el que lamenta haber sido tratado como un delincuente.

«Aunque las heridas físicas duelen, no es eso lo que más me duele. El verdadero dolor nace de la impotencia y la frustración de sentirme tratado como un delincuente o incluso un 'terrorista' por una discusión previa, en la que en ningún momento amenacé ni agredí a nadie. Mucho menos a la policía, institución que siempre he respetado y admirado por su labor y valentía, y a la que seguiré reconociendo como tal», ha escrito.

«Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho —y, desde mi sentir, el deber— de defenderme de lo que considero una profunda injusticia», ha añadido.

Lo sucedido ha suscitado tal revuelo que el hijo de Carmina Ordóñez ha rogado «encarecidamente» a los medios de comunicación respeto para su intimidad y la de su hogar, al tiempo que ha agradecido el interés demostrado.

«Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco», ha zanjado.

Cayetano cuenta con el apoyo incondicional de los suyos, y así lo ha demostrado su hermano Francisco, con quien había tenido ciertos desencuentros en los últimos tiempos, pero que no ha dudado un instante en estar a su lado. Francisco se encontraba de vacaciones con su familia en Las Vegas cuando se produjo la detención de su hermano. Tras un primer momento de incredulidad, seguido de un profundo impacto, el hijo mayor de Carmina Ordóñez ha interrumpido sus vacaciones para viajar de vuelta inmediatamente a España y poder acompañar a su hermano en estos delicados momentos.

«Él está muy pendiente. Fran se viene para estar con su hermano. Son hermanos del alma. Está preocupado. Es una situación que le ha pillado fuera de juego y lo que quiere es estar con su hermano, apoyarlo», anunciaba Cristina Tárrega en el programa 'TardeAR'.

Más discreta ha sido Eva González, exmujer de Cayetano y madre de su hijo. «Yo es que no tengo ninguna opinión. Yo me dedico a trabajar, a cuidar de mi hijo, y es a lo que voy ahora», ha dicho al ser preguntada sobre la detención de su exmarido. Una respuesta que, según el director de Lecturas, Luis Pliego, no habría sido del agrado del torero. «Cayetano Rivera está muy dolido con la no respuesta de Eva González», ha asegurado. «En el momento en que ella calla, cuando le dicen si ha tenido momentos violentos... Era un momento perfecto para echarle un capote», ha subrayado.

