Horóscopo de hoy 28 de junio de 2019 Consulta la predicción para tu signo del zodiaco de hoy viernes 28 de junio de 2019 EL NORTE Viernes, 28 junio 2019, 08:18

Aries

Para que sus deseos amorosos se cumplan, sea paciente. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Tauro

No exija a su pareja cosas que usted no le aporta. Hoy puede comprar o vender con éxito. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Nervios por todas partes, calcule bien sus fuerzas.

Géminis

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Ármese de valor ante gastos imprevistos. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Si tiene alergia, no olvide su medicación.

Cáncer

Sus hijos le necesitan, pero no olvide mimar a su pareja. Atención a los gastos extraordinarios. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. Si es usted persona fumadora, vigile su garganta.

Leo

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Compre algo nuevo y no se gaste un dineral en reparaciones. Podría tener problemas con sus subordinados. Queme toxinas, le favorecerá.

Virgo

No permita que el qué dirán afecte a su relación sentimental. Su situación económica se irá estabilizando. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Libra

Debido a su perseverancia, obtiene respuesta de esa persona. Día difícil en el apartado económico. En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que merece. Piense también en su cuerpo y ocúpese más de él.

Escorpio

Sus amigos son decisivos en su vida. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Su salud está en uno de sus mejores momentos.

Sagitario

El amor será una fuente de satisfacciones. Puede desprenderse de su dinero sin tanto miedo. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

Capricornio

Su alegría será un fuerte reclamo para el sexo opuesto. Día excelente para las inversiones. Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha. Sus piernas pueden sufrir retenciones y mala circulación.

Acuario

No sea tan quisquilloso con su pareja. Jornada de gastos excesivos. Será intensa la actividad laboral y necesitará un descanso. Debe cuidar más que nunca su boca.

Piscis

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz, disfrútelo. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Su trabajo será muy agradable. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.