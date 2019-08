Definitivamente, John Travolta ha asumido que es calvo y ya no le importa mostrarse tal cual en los eventos a los que acude como estrella invitada.

Hasta hace poco, el actor escondía su alopecia con peluquines e implantes desafortunados.

Pero, desde que el protagonista de 'Grease' muestra su nuevo 'look', no ha dejado de recibir los elogios de sus admiradoras, como ha ocurrido en el acto de promoción de su última película, 'The Fanatic', en Washington.