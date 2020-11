Ciudadanos da el primer paso hacia el rechazo a los Presupuestos Vota en contra del dictamen de la comisión sobre el proyecto gubernamental Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. / EP RAMÓN GORRIARÁN Madrid Jueves, 26 noviembre 2020, 12:14

Ciudadanos ha dado hoy el primer paso firme hacia el 'no' a los Presupuestos con el voto en contra del dictamen de la comisión que recoge las enmiendas aportadas por los grupos parlamentarios. Su portavoz en el Congreso ha señalado que la formación «votará que no a estos Presupuestos» porque solo una de sus enmiendas (la implantación de la tarjeta sanitaria única) ha sido aceptada.

Edmundo Bal ha lamentado «la cerrazón del rodillo del Gobierno sobre nuestras enmiendas». Es, ha añadido, «decepcionante«. La comisión de Presupuestos vota hoy el dictamen sobre las 3.900 modificaciones propuestas por los grupos al proyecto gubernamental de Cuentas para el próximo año. Bal ha reconocido que el trabajo realizado en estos tres días ha sido «muy intenso», pero Ciudadanos no puede avalar el informe final ante el rechazo a sus enmiendas.

El 'no' de hoy no es definitivo porque el proyecto de Presupuestos con los cambios incorporados en comisión se debate el próximo jueves en el pleno del Congreso, y ahí será el momento para que todos los grupos fijen su posición definitiva. Pero mucho tendrían que cambiar las cosas para que Ciudadanos revise su posición. En ese pleno se volverán a discutir las enmiendas parciales que hayan quedado 'vivas' y no se hayan incorporado al dictamen de hoy, y en ese terreno podría producirse un acercamiento con el Gobierno. Pero parece improbable.

Negociar «hasta el final»

Hasta ahora el partido naranja aseguraba que iba a negociar «hasta el final» y se ha resistido a anunciar que iba a votar en contra. Pedro Sánchez ha buscado que Ciudadanos se incorporase a la mayoría favorable a las Cuentas, pero el respaldo de Esquerra y EH Bildu lo ha hecho imposible. Bal se quejó este miércoles de que el presidente del Gobierno haya dejado «meter la cuchara» a los republicanos y a la izquierda abertzale en vez de priorizar su colaboración para hacer una Cuentas «sensatas y moderadas».