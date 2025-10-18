El Recoletas Salud San Pablo, a por la machada en Madrid El conjunto burgalés visita el Movistar Arena para medirse al Real Madrid en la tercera jornada de la Liga Endesa

Segunda salida consecutiva del Recoletas Salud San Pablo Burgos lejos del Coliseum. Y segundo escenario de relumbrón. Tras la derrota cosechada el pasado fin de semana en Miribilla frente al Bilbao Basket, el cuadro burgalés visita este domingo el Movistar Arena para medirse al Real Madrid.

Los burgaleses afrontarán un encuentro de altos vuelos frente a uno de los equipos más potentes del continente europeo, en un desplazamiento en el que volverán a contar con el apoyo de más de 600 aficionados burgaleses.

La derrota en Miribilla ha servido de aprendizaje para los pupilos de Savignani, que han trabajado durante la semana para mejorar: «En la derrota de Bilbao, los vi bastante molestos, con ganas de hacerlo mejor, porque nos dejamos ir durante dos minutos y medio o tres minutos del segundo periodo que nos condicionaron el partido. Eso no puede pasar».

El entrenador brasileño aseguraba: «El equipo lo ha entendido muy bien, hemos hablado de esas cosas y nos va a servir como aprendizaje y de mejoría. Ver a los jugadores en el vestuario hablando entre ellos, comentándose las cosas, me iba dando señales de que tenemos al grupo con la mentalidad y en el camino precisos de querer mejorar».

Todo ello forma parte de la adaptación de mentalidad para competir en la Liga Endesa: «El año pasado tuvimos una temporada muy lineal, de perder poco y de acostumbrarnos a ganar. Este gen lo tenemos y debemos tenerlo, pero con total consciencia de que ahora estamos jugando en otra liga». Savignani agregaba: «Dentro de nuestras posibilidades, debemos seguir teniendo esas ganas de competir, de querer ganar y de ser un equipo que juega duro y junto».

Para componer el roster del domingo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos llegará con las dudas del base Jón Axel Guðmundsson, que «sigue evolucionando, aunque todavía con cierta limitación y dolencia», y del pívot Luke Fischer, que sufre un edema óseo en la rodilla izquierda, y del que Savignani apuntaba: «No ha podido entrenar con cierta regularidad desde hace algunos días y sigue trabajando. Vamos a ver cómo llega y si lo hace al cien por cien». Se espera que el resto de miembros de la plantilla puedan estar disponibles para el partido.

Rival de altos vuelos

El Real Madrid encara esta tercera jornada de Liga Endesa desde la novena posición de la tabla, con el mismo balance de una victoria y de una derrota que atesoran los burgaleses, y en una semana donde llegará tras haber disputado dos compromisos de Euroliga.

En la competición doméstica, el equipo de Sergio Scariolo se impuso al Dreamland Gran Canaria (81-71) en el estreno y cayó frente a Baskonia en la última jornada (105-100), un duelo en el que sobresalieron el ala-pívot Trey Lyles (24 puntos y 5 rebotes para 30 créditos de valoración) y el base Facu Campazzo (18 puntos y 7 asistencias para 21 créditos de valoración).

Sobre el hecho de que el rival llegue tras una doble jornada de Euroliga, Bruno Savignani afirmaba: «Los jugadores del Real Madrid tienen bastante calidad y experiencia en jugar doble competición. Pesa un poco tener tres partidos en la misma semana, que no es lo mismo que tener dos, pero creo que tienen una plantilla tan larga y de tanta calidad que al final no creo que eso sea determinante en el desarrollo del partido».

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos analizaba a su oponente de mañana: «Tiene una plantilla muy completa y muy competitiva. Han fichado muy bien, han puesto bastante físico, es una plantilla muy física y, obviamente, con mucho talento». El brasileño reconocía: «Es siempre muy complicado enfrentarse a equipos así, pero tenemos que intentar ponerles las cosas difíciles y hacer nuestro mejor partido posible».

En la plantilla burgalesa, habrá dos jugadores para los que el encuentro del domingo será especial: Dani Díez, que formó parte del Real Madrid, con dos temporadas en el primer equipo en la Liga Endesa, y Sergi García, que realizó la pretemporada de este curso junto al conjunto madridista.

Desde la defensa

Entre las claves para buscar una victoria en el Movistar Arena, Savignani destacaba: «Desde la defensa, tenemos que ser bastante consistentes desde el primer minuto hasta el último. Hemos demostrado que, en los partidos de pretemporada y en los primeros de liga, cuando estamos bien defensivamente, conectados, jugando con la intensidad y con la energía necesarias, somos competitivos sea donde sea y sea contra quien sea».

En el camino hacia un posible triunfo que el cuadro del Coliseum solo ha conseguido en una ocasión frente al Real Madrid -se produjo en la Fase Final de la acb en Valencia en junio de 2020-, los de Savignani no estarán solos en la capital, donde les arroparán los más de 600 aficionados burgaleses desde la grada del pabellón.

«Es un privilegio tenerlos, saber que esta gente nos apoya, nos empuja y nos da el soporte necesario para seguir haciendo las cosas bien», ponía en valor Bruno Savignani, que recalcaba: «No tengo duda de que van a crear un ambiente bonito y que, con el apoyo de nuestra gente, nos vamos a sentir un poco más en casa que si no estuvieran ahí».