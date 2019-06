40 años de peña Comuneros

La peña Comuneros de Castilla Río Vena nació en el año 1979 en por aquel entonces, el conocido como nuevo barrio del Polígono Río Vena. Lo que significa que en este 2019, la asociación alcanza la friolera de 40 años. Fueron varios vecinos de la zona los que se asociaron con la intención de organizar actividades deportivas, culturales y festivas, con el objetivo de dar actividad al barrio, estar más unidos y divertirse juntos.

Almudena Arreba, presidenta de la peña, señala que actualmente son unos 130 socios aunque suelen reunirse más, ya que por cada uno de ellos pueden inscribir varios miembros. Y precisamente, eso es lo que busca la presidenta de esta peña que haya más familias. «Tenemos hasta tres generaciones de la misma». El motivo para que se queden es que «se identifican con los colores y el lugar en el que están» y destaca que además de la gente que renueva cada año, también se inscriben otros que no son de la zona.

En el año de su aniversrio, no han podido celebrar las fiestas de San Fernando, las de su barrio, el 30 de mayo. Lamantablemente, se trata de una de las zonas que no han podido celebrar sus fiestas debido al cambio de las bases de organización de las fiestas de los barrios. Esta no celebración se ha convertido en una señal de protesta. «Que se vea que estamos en contra», explica la presidenta.

A pesar de no haber podido celebrar sus fiestas, se trata de un año especial para ellos. No tienen contemplado organizar grandes actos, pero sí realizarán algo simbólico durante una de sus actividades de los Sampedros favorita, la cabalgata. Arreba señala que a diferencia del 25 aniversario este año no se han atrevido con la creación de una carroza -y eso que en aquel momento consiguieron premio-.

Arreba destaca el papel de la Federación y Hermandad de Peñas. «Las peñas han conseguido tener más protagonismo gracias a su trabajo». Y es que ella misma es una firme defensora de vivirlas dentro de una de estas numerosas formaciones. «Se viven las fiestas de diferente manera, con mucha más intensidad», defiende.

Los que seguro tienen un intenso período festivo por delante son los componentes de esta peña, tanto en los Sampedros -aunque sigan teniendo despites como olvidar la merienda de los toros-, como en la habitual cena que realizan en Navidad, que este año significará el final de un 2019 mágico para ellos. Solo queda desearles que lo disfruten al máximo y que cumplan muchos más.