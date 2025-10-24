Embarazo y lactancia: los cosméticos que debes evitar según un experto en dermocosmética Durante el embarazo y la lactancia la piel cambia y surgen dudas sobre qué productos son seguros. El biólogo y experto en dermocosmética Alberto León aclara qué ingredientes pueden representar un riesgo y cuáles son seguros para la madre y el bebé

Durante el embarazo, la piel atraviesa numerosos cambios, como la aparición del conocido cloasma o «mancha del embarazo», y es habitual que surjan dudas sobre qué cosméticos son seguros. El biólogo y experto en dermocosmética Alberto León explica que sí se pueden usar productos cosméticos, pero con precaución: los retinoides (retinol, retinaldehído y derivados) deben evitarse, ya que, aunque los cosméticos no penetran en profundidad, estos ingredientes están relacionados con riesgos de malformaciones cuando se usan en tratamientos orales. Por prudencia, se recomienda prescindir de ellos durante la gestación.

«Sí se pueden usar cosméticos, pero con precaución» Alberto León Biólogo y experto en dermocosmética

¿Se puede usar ácido salicílico en el embarazo?

Otro ingrediente a tener en cuenta es el ácido salicílico. Según León, solo sería problemático si se emplea en concentraciones superiores al 2% y sobre grandes zonas del cuerpo, algo poco común en cosmética facial. En la lactancia, el riesgo disminuye, ya que los cosméticos actúan solo a nivel superficial y no llegan al torrente sanguíneo ni a la leche materna. Aun así, se aconseja evitar retinoides o ácido tranexámico por precaución.

¿Pueden usar cosméticos en bebés y niños?

Las redes sociales han puesto sobre la palestra innumerables ejemplos de jóvenes e incluso niños sometiéndose a rutinas de skincare. Una práctica que León desaconseja.

El mensaje del experto es claro: no necesitan cosméticos. La piel infantil está aún en desarrollo y aplicar productos innecesarios puede causar irritaciones, alergias o inflamaciones. La única excepción, señala León, es un protector solar adecuado a su edad y tipo de piel, que protege frente a los efectos del sol sin dañar la barrera cutánea.

«No los necesitan. La piel infantil ya produce colágeno»

Además, destaca que una alimentación equilibrada es la mejor aliada para mantener la piel sana desde la infancia.

En el vídeo que acompaña este reportaje, Alberto León amplía esta información y ofrece recomendaciones prácticas sobre el cuidado de la piel durante el embarazo, la lactancia y la niñez.

Recomendaciones clave

• Evita productos con retinoides o ácido tranexámico durante el embarazo.

• Usa cosméticos suaves, con fórmulas hipoalergénicas y sin fragancias.

• En lactancia, prioriza productos simples y naturales.

• Para bebés y niños, solo protector solar y limpieza suave.

Conclusión sobre el uso de cosméticos en el embarazo

El experto en dermocosmética Alberto León concluye que el cuidado de la piel en el embarazo y la infancia no depende de tener muchos productos, sino de usar los adecuados y con criterio. La evidencia científica y la opinión de los expertos ayudan a prevenir riesgos innecesarios para la madre y el bebé. Y, sobre todo, los niños no necesitan cosméticos, solo protector solar.

