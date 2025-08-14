El ingrediente que lo hace casi todo por tu piel: la recomendación de un experto para cuidarla en vacaciones La piel es nuestra primera barrera frente al sol y otros agentes externos. Un experto en dermocosmética explica cómo cuidarla en vacaciones y qué no falta en su neceser

La piel es el órgano más grande del cuerpo y su función va mucho más allá de lo estético. Es la encargada de protegernos frente a agentes externos, actúa como un escudo frente a golpes, bacterias o contaminantes y, además, forma parte activa de nuestro sistema inmune. Mantenerla sana no solo ayuda a que luzca bien, sino que contribuye a nuestro bienestar general.

En esta tarea de protección, la melanina juega un papel fundamental. Este pigmento, responsable del color de la piel, el pelo y los ojos, funciona como un paraguas natural sobre las células, reduciendo el impacto de la radiación solar. Así, ayuda a prevenir daños en el ADN y disminuye el riesgo de envejecimiento prematuro y de enfermedades cutáneas.

Para cuidar la piel de forma eficaz, el biólogo y experto en dermocosmética Alberto León destaca un activo que considera imprescindible: el retinol. Este ingrediente, ampliamente estudiado, ofrece múltiples beneficios. Es antienvejecimiento, favorece la renovación celular, mejora la textura, ayuda a despigmentar y, además, regula el exceso de sebo. Sin embargo, su uso requiere de cierta estrategia: debe aplicarse siguiendo una pauta, comenzando con concentraciones bajas y aumentando de forma progresiva para evitar efectos secundarios como irritación o descamación.

Qué meter en un neceser básico

De cara a las vacaciones, León aconseja preparar un neceser básico pero eficaz. En su lista de imprescindibles no pueden faltar una limpiadora suave que respete la barrera cutánea, un antioxidante para proteger frente a los radicales libres y un protector solar de alta calidad, que debe reaplicarse durante el día. A estos básicos, añade otros productos específicos que pueden marcar la diferencia y que nos desvela en el vídeo.

Cuidar la piel no es cuestión de modas ni de temporadas. Es un hábito que protege nuestra salud y nos ayuda a mantener su equilibrio a lo largo del año. La constancia, la elección de ingredientes adecuados y la aplicación correcta son, según León, las claves para que nuestra piel nos siga protegiendo, día tras día.

