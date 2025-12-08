El Burgos CF, a por una victoria que le mantenga en puestos de playoff Los blanquinegros reciben al Albacete en El Plantío este lunes a las 16:15 horas

Imagen de archivo del Burgos CF frente al Albacete en marzo de 2025 en El Plantío.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:51 Comenta Compartir

El Burgos CF recibe al Albacete este lunes en El Plantío en un encuentro en el que deberán sumar los tres puntos para mantenerse en puestos de playoff. Los de Ramis afrontan la jornada 17 de LaLiga HyperMotion con el objetivo de regalar una victoria a su afición en su fortín, tras ganar el partido de Copa del Rey en Zaragoza el pasado jueves.

Frente a ellos tendrán a un Albacete BP que llega al partido en decimoquinta posición con 19 puntos, solo uno por encima del descenso, por lo que buscarán un resultado positivo que les permita alejarse del farolillo rojo.

Por eso el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, valoraba al rival positivamente en la rueda de prensa previa al partido: «El Albacete es un equipo efectivo, así lo dicen los números, pero que también sufre en su propia área. Tienen capacidad ofensiva, pero tienen que ganar en equilibrio defensivo. Es un equipo que están en dinámica de ir a más».

Además, añadía que «es un gran equipo con buenos jugadores, desequilibrantes y con experiencia». Para encarar al Albacete, los blanquinegros tendrán que ceñirse a su filosofía de juego y llevarse el partido a su terreno. Lo harán arropados por su afición, en El Plantío y por eso Ramis reconocía que tienen «ganas de voler a casa», a su estadio, «y conseguir una victoria que nos pondría con 28 puntos, una marca que sería muy buena a estas alturas de la temporada».

El partido del Burgos CF de la jornada 17 de LaLigaHyperMotion se podrá ver en directo en Burgosconecta.

Además podrá verse a través de DIGI TV, Movistar +, Vodafone, Orange, DAZN, Prime Video Channels, Telecable, Yoigo, GOL, MÁS MÓVIL, Virgin Telco, Euskaltel, R, Embou, Hits Mobile, Populoos, Netllar, Oceans, Ten, 7play, Adamo, +Media, Canal Sur, Aragón TV, Televisión Canaria y CRTVG.

Temas

Segunda División