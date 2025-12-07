El Tizona pelea hasta el final, pero no culmina la remontada ante el Mallorca En un partido que se mantuvo vivo hasta el último suspiro, los locales se impusieron gracias a un triple en los instantes finales del mismo (87-86)

Grupo Ureta Tizona no consigue la victoria en su visita a Fibwi Mallorca Basquet Palma. En el primer partido disputado tras el parón por las ventanas FIBA, los de Jordi Juste compitieron durante los cuarenta minutos ante un rival muy complicado que sigue invicto como local.

FIBWI Mallorca Basquet Palma Laron Smith (4), 5. Loïc Menuge (7), 6. Juan Manuel Bocca (0), 13. Osvaldas Matulionis (0), 15. Óscar Siquier Costa (-), 23. Jon Ander Aramburu (2), 24. Lucas Capalbo (2), 30. Jorge Martínez (-),33. Lysander Ameen Bracey (18), 34. Alessandro Scariolo (6), 44. Brian Antonio Vázquez (23), 99. Pedro Antonio Bombino (25). 87 - 86 Grupo Ureta Tizona Burgos 5. Marquis Jackson (10), 8. Felix Terins (3), 10. Arnau Parrado (11), 13. Ramón Vilà (4), 21. Gabriel Gil (1), 24. Andy Huelves (7), 25. Jan Zidek (13), 31. Javonte Brown (4), 33. Alberto Alonso (1), 35. Rodrigo Seoane (8), 55. Gerard Jofresa (24), 60. Ayoze Alonso (0). Parciales 19-20, 22-21 (41-41), 27-24 (68-65), 19-21 (87-86).

Equipo arbitral García León, Carlos Javier - Caamaño Muñoz, Jorge – García Parejo, Alberto.

Incidencias Partido correspondiente a la décima jornada de la Primera FEB entre el Fibwi Mallorca Basquet Palma y el Grupo Ureta Tizona. Encuentro celebrado en el Polideportivo Son Moix ante 2000 espectadores. Lucas Capalbo (Fibwi) y Javonte Brown (Tizona) fueron eliminados por faltas.

Tras ponerse por delante en los últimos minutos, un triple de los baleares terminó por decidir la décima jornada de la competición liguera por la mínima.

El encuentro comenzó de forma muy pareja, con un intercambio de golpes por parte de ambos equipos que mantuvo la igualdad durante los primeros minutos hasta el 6-7. Con este marcador, Tizona dispuso de un pequeño parcial a favor para ponerse con cinco puntos de ventaja gracias en parte a la efectividad obtenida a través de los rebotes ofensivos.

Un nuevo parcial, esta vez del conjunto local, trajo otra vezlas tablas con el 13-13 después de un 2+1 del equipo dirigido por Pablo Cano. Rodrigo Seoane fue el encargado de romper el empate con un triple que fue respondido con una canasta balear.

El gallego sumó otros dos puntos de manera consecutiva para imponer una anotación de ventaja en el marcador y, gracias a dos tiros libres de Gabriel Gil y Andy Huelves respectivamente, el primer cuarto concluyó con una mínima renta del cuadro de Jordi Juste, 19-20.

Los segundos diez minutos arrancaron de la misma manera que concluyeron los primeros, con una canasta del equipo burgalés de la mano de Arnau Parrado. A esta anotación visitante le siguió un parcial de 11 a 0 para los locales, que llegaron a tener 8 puntos de ventaja con el 30 a 22.

Felix Terins fue quien cortara este buen momento de los isleños con un triple desde la posición frontal. El tiro de tres cobró importancia en los minutos finales de la primera mitad ya que, gracias a él, Grupo Ureta Tizona se mantuvo en el partido y consiguió frenar las acometidas de los baleares. Tres consecutivos de Gerard, Marquis y Jan pusieron el 39 a 39. Los primeros veinte minutos echaron el cierre con una canasta prácticamente sobre la bocina de Ramón que llevó el 41-41 al marcador.

En el inicio de la segunda parte los locales se desmarcaron de nuevo y Tizona parecía no poder frenar las llegadas de los mallorquines, que llegaron a ponerse 12 puntos por encima a falta de cuatro minutos para finalizar el penúltimo periodo.

Al igual que en la primera parte, Tizona se subió al tren del triple para reengancharse a la contienda. Con dos de los protagonistas anteriores, Jan Zidek y Gerard Jofresa (quien terminaría con 24 puntos y seis triples anotados), los burgaleses consiguieron controlar la escapada y afrontaron el último cuarto con una desventaja de tan solo 3 puntos, 68-65.

Los diez minutos decisivos daban comienzo con un C.B. Tizona hambriento de victoria y que no perdía la cara al choque en ningún momento. La renta seguía disminuyendo y, tras muchos minutos a remolque, los visitantes se pusieron por delante gracias a otro lanzamiento exterior de Gerard Jofresa, 78-81.

Esos tres tantos de ventaja se repitieron a los pocos minutos con el 80-83 conseguido por Rodrigo Seoane desde la línea de personal. 4 puntos consecutivos de Fibwi Mallorca les pusieron otra vez por delante. Los tres últimos puntos de Tizona llegaron también desde el tiro libre, con dos de Marquis Jackson y uno de Rodrigo Seoane. Con 84 a 86 en el marcador, los locales llevaron la locura a la grada con un triple de Brian Vázquez. Tras la reanudación, los visitantes no consiguieron anotar y la victoria se quedó en Palma de Mallorca, 87 a 86.

Tras este partido, Grupo Ureta Tizona se coloca en la tabla clasificatoria con tres victorias y siete derrotas, ocupando la posición 12 de la Primera FEB. El próximo enfrentamiento será de nuevo fuera de casa, el domingo 14 de diciembre a las 11:30, en el Movistar Arena de Madrid ante Movistar Estudiantes.

