20 años de memoria y verdad: la Coordinadora de Burgos repasa su camino contra el olvido con una exposición El Espacio Tangente albergará esta muestra del 31 de octubre al 28 de noviembre

BURGOSconecta Burgos Viernes, 24 de octubre 2025, 11:28 Comenta Compartir

La Coordinadora por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos celebrará su XX aniversario con una exposición en el Espacio Tagente (calle Valentín Jalón, 10) que se inaugurará el próximo 31 de octubre, a las 20:00 horas, y se podrá visitar hasta el 28 de noviembre.

Esta muestra propone una reflexión documentada sobre el camino recorrido por la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos durante los últimos veinte años (2004-2024), desde su fundación hasta este momento. A lo largo de este tiempo, la asociación ha trabajado sin descanso para transformar un espacio de impunidad en territorio de memoria.

En el año 2004, dentro de la eclosión del movimiento social comprometido con la recuperación de la memoria de las víctimas del franquismo, desencadenado por la exhumación de las fosas de Priaranza del Bierzo, se funda la CRMH de Burgos, una asociación fundamentalmente compuesta por familiares, además de académicos, profesionales, técnicos, artistas y otras personas que se han ido aproximando, interesadas en trabajar en esta dirección.

«Dos décadas es un tiempo suficiente para echar la vista atrás y revisar lo andado, un camino cuyo origen y destino nace habitado por una amarga paradoja existencial, el deseo de no ser, de no haber sido, de no saberse el resultado de una causa tan atroz, tan espesa en capas sucesivas de dolor, oscuridad y ausencia, como es la de las víctimas de la represión desencadenada tras el golpe de Estado de julio de 1936», comentan desde la asociación, que a su vez añaden que sus acciones son «la evidencia de una victoria, la de las voces desobedientes que han atravesado el tiempo y sus circunstancias, sujetando en los labios la memoria; la de las palabras encerradas en el pecho que solo podían escapar en susurros, y que hoy vuelan libres, pronunciadas en voz alta; la de quienes se negaron y se niegan hoy de nuevo, a acatar mandatos de olvido o silencio, y se encuentran por fin, y se miran, y se reconocen y caminan juntos».