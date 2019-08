El borrador inicial de presupuestros del Ayuntamiento podría estar listo para primeros de octubre Reunión del equipo socialista del Ayuntamiento de Burgos. / APM Los grupos municipales tienen hasta el 30 de septiembre para añadir sus aportaciones | El equipo de Gobierno pide «responsabilidad» a la oposición y vuelve a tender la mano a Ciudadanos AYTHAMI PÉREZ MIGUEL Burgos Sábado, 31 agosto 2019, 14:06

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, se ha reunido hoy con concejales, personal eventual dependiente del grupo municipal socialista y sus colaboradores para marcar las líneas estratégicas de su acción política y comenzar a trabajar en el principal reto del equipo de Gobierno, la elaboración de los Presupuestos para el ejercicio 2020.

A efectos del borrador inicial del presupuesto, el grupo socialista cree que «podría estar listo para principios de octubre». En dicho borrador se incorporarán las prioridades en materia presupuestaria que se le hayan derivado al equipo de Gobierno desde las distintas secciones y servicios municipales. Igualmente, a este borrador se sumarán las aportaciones iniciales que quieran ir adelantando el resto de grupos municipales, que pueden aportar sus propuestas hasta el 30 de septiembre.

Nuria Barrio, portavoz del grupo socialista, ha reconocido que la elaboración del presupuesto es un «reto» porque lograr su aprobación «facilitaría mucho la gobernabilidad. Con un presupuesto prorragado estas atado». Barrio ha insistido en que es fundamental en la elaboración de las cuentas para el próximo ejercicio la participación de la oposición para lograr la aprobación de las mismas.

La portavoz socialista pide «responsabilidad» a la oposición y, sobre todo, se dirige al portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, Vicente Marañón. «Marañón tiene que ausmir ya la situación en la que está. No ha podido ser alcalde y con este espíritu tiene que intentar hacer desde la oposición lo que no ha podido hacer como alcalde. Estar en política es contribuir a que la ciudad vaya a mejor», ha apuntado Barrio. Para el grupo socialista, los naranjas pueden aportar «buenas ideas» si no están condicionados por no estar en el Gobierno municipal. Barrio ha vuelto a «tirar la caña» a Marañón, «si quiere estar en el Gobierno [Marañón], le vuelvo a tirar la caña pero si no desde la oposición ue facilite gobernar».

Mensajes

Durante esta jornada de trabajo, la portavoz socialista también ha querido enviar otro mensaje a la oposición, «seguimos trabajando pese a que algunos grupos políticos dicen que el equipo de Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos no tiene actividad. No empezamos ningún curso político porque tampoco lo hemos finalizado, continuamos el trabajo que iniciamos el 15 de junio».

Barrio ha asegurado que son «conscientes» de la minoría en la que se encuentra el grupo socialista en el Ayuntamiento, por eso mismo van a «tender la mano a todos los grupos políticos para que nos ayuden a llevar a buen puerto las acciones de las distintas áreas», ha asegurado. Las líneas estratégicas de actuación del equipo de Gobierno se orientan a lograr un Ayuntamiento más eficiente con coordinación entre las distintas concejalías y a llegar a una ciudad más sostenible a nivel medioambiental, más habitable y más inclusiva.