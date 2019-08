Ciudadanos pide que el Ayuntamiento limpie el cauce molinar De izquierda a derecha, los ediles de Cs Rosario Pérez, Rosa Niño y Julio Rodríguez-Vigil. / CC Los concejales de la formación naranja Rosa Niño, Rosario Pérez y Julio Rodríguez-Vigil han defendido la limpieza del arroyo por razones de salubridad y para evitar posibles inundaciones en caso de avenidas CÉSAR CEINOS Burgos Miércoles, 28 agosto 2019, 12:42

Ciudadanos ha solicitado al Ayuntamiento de Burgos la limpieza del cauce molinar que parte de Castañares y que llega hasta la plaza Virgen del Manzano tras pasar, bien de manera superficial, bien subterránea, por la zona oriental de la ciudad. La formación naranja ha explicado que en 2017 estaba en óptimas condiciones, mientras que ahora únicamente está limpia la zona del parque de la calle Villafranca.

Los concejales Rosa Niño, Rosario Pérez y Julio Rodríguez-Vigil han defendido la limpieza del arroyo por razones de salubridad y para evitar posibles inundaciones en caso de avenidas. Niño ha asegurado que hay ratas en el cauce a su paso por las inmediaciones de la gasolinera de la calle Vitoria y Rodríguez-Vigil ha informado que la maleza del arroyo puede ayudar a su desbordamiento en caso de avenidas, ya que este tiene escaso ancho y calado, y Burgos es prácticamente llana.

Esta petición se ha trasladado al Consistorio capitalino, aunque han reconocido que no conocen concretamente a quién corresponde su cuidado. Los munícipes de Cs han indicado, tras indagar en el archivo municipal, que existe una ordenanza de comunidad de regantes de 1952 en la que aparece que el Ayuntamiento cuenta con más del 50% de la entidad, pero han declarado que en el documento hallado no aparece nada de la limpieza del cauce y que no está firmado, de ahí que no certifiquen su validez.

Pese a ello, Pérez cree que el Ayuntamiento debería «asumir toda la limpieza» del cauce de «manera subsidiaria» por afectar a la ciudad y por poseer más de la mitad de la comunidad de regantes según el escrito al que Cs ha hecho referencia. Además, la concejala ha manfiestado que el cuidado del cauce debe de ser periódico. «No se trata de limpiarlo hoy y dejarlo», ha agregado.

Por último, creen que el importe de la intervención no será muy alto. «Habría que estudiarlo, pero no hay que hacer tampoco una gran actuación de restauración. Es solo una limpieza», ha concluido Rodríguez-Vigil.