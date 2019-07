El PP denuncia irregularidades en la contratación del Hangar Centro de Creación Musical El Hangar. / JAQ El Partido Popular solicita que se revierta la situación irregular creada por el PSOE en la adjudicación del Hangar BURGOS CONECTA Burgos Martes, 30 julio 2019, 18:41

El Partido Popular denuncia la situación creada por el PSOE en la contratación del Hangar. A juicio del PP, se ha utilizado la figura del contrato menor para obviar la publicidad y la concurrencia para la gestión de este espacio.

El partido cree que lo que debiera de haberse articulado como una concesión, se ha tramitado como un contrato menor de servicios de forma irregular y por ello han solicitado en la Gerencia de Servicios Sociales, a su presidenta Sonia Rodríguez, y al alcalde , que se corrijan estas irregularidades.

Aún así, el PP aclara que no pone en duda la importancia de dar continuidad a la actividad en el Hangar, pero mantienen su postura de que ello no implica no tener en cuenta la ley de contratos. Por ello, el partido ha anunciado que pedirán explicaciones de todas estas prácticas injustificadas en las comisiones correspondientes.

Por otro lado, el PP ha propuesto dejar sobre la mesa el pliego de la prestación del servicio de cuidados al cuidador al creer que el procedimiento negociado sin publicidad que se proponía no cumplía con las mínimas exigencias legales para su tramitación. Esta petición ha sido secundada por los grupos municipales de Ciudadanos y VOX.