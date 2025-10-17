Los 32 locales de Burgos que puedes recorrer en la Ruta de la Patata durante 15 días

Bar Momo El bar Momo, situado en la avenida Reyes Católicos, número 43, presenta su pincho, 'Huevo relleno de ensaladilla rusa', compuesto por medio huevo cocido, relleno con una bola de ensaladilla rusa, cuya base, es una buena patata de Burgos, con mucho bonito y langostino encima. Una propuesta tradicional y sabrosa que destaca por su sencillez y equilibrio de sabores.

Cafetería Ojeda La cafetería Ojeda, ubicada en la calle Vitoria, número 5, presenta su pincho, 'Sorpresa de Patata', compuesto por patata cocida, mantequilla, pimienta, espinaca y torrezno. Un pincho que mezcla texturas y aromas tradicionales, haciendo de la patata la auténtica protagonista.

Rimbombin El bar Rimbombin, situado en la calle Sombrerería, número 6, presenta su pincho, 'Espuma de patata y boletus'. Está compuesto por una ligera espuma de patata con boletus, acompañada de huevo a baja temperatura y crujientes torreznos. Una propuesta elegante que combina suavidad, sabor intenso y texturas contrastantes en cada bocado.

La Niña El bar La Niña, ubicado en el parque Virgen del Manzano, número 1, presenta su pincho, Tortilla de patata con queso de Cabrales y cebolla caramelizada. Está compuesto por tortilla de patata, queso de Cabrales y cebolla caramelizada, logrando un equilibrio perfecto entre sabor intenso y dulzura. Un bocado cremoso y sabroso, con el punto justo de queso fundido que realza la tradición de la tortilla.

Bodega El Retiro El Bar Bodega El Retiro, situado en la calle Martín Antolínez, número 13, presenta su pincho Tortilla campera. Está compuesto por huevos camperos, setas del cardo y pimientos del piquillo, combinando sabores naturales y tradicionales. Un pincho lleno de rusticidad y sabor casero, ideal para disfrutar de la auténtica cocina de la tierra.

Consentidos El bar Consentidos, ubicado en la calle San Lesmes, número 1, presenta su pincho, Crema de patata trufada con pulpo. Está compuesto por una suave crema de patata, pulpo y brotes de pimiento rojo y amarillo, que aportan color y frescura. Un bocado delicado y aromático, donde la patata y la trufa se combinan con la textura del pulpo en cada cucharada.

A la Par El Restaurante A la Par, situado en la calle Poza, número 7, presenta su pincho, Patatas asadas a la parrilla. Está compuesto por patatas asadas a la leña de encina, que se sirven con pimentón y aceite o con perejil y ajo, según el gusto. Un pincho lleno de sabor ahumado y natural, que resalta la textura crujiente y la tradición de la cocina a la leña.

La Aceituna El bar La Aceituna, ubicado en la calle Tahonas, número 5, presenta su pincho, Patata y sus cosas. Está compuesto por patata acompañada de dos salsas caseras: mojo picón y mayonesa especiada, que realzan su sabor. Un plato lleno de contraste y sabor, donde la sencillez de la patata se combina con el toque único de sus salsas artesanales.

La Boca del Lobo El restaurante La Boca del Lobo, ubicado en la calle Avellanos, número 9, presenta su pincho, Parmentier de patata con guiso de hongos. Está compuesto por una suave parmentier de patata, acompañada de un guiso de hongos y coronada con yema de huevo. Un bocado delicado y sabroso, que combina la cremosidad de la patata con la intensidad de los hongos y la riqueza de la yema.

Maricastaña El restaurante Maricastaña, ubicado en el paseo del Espolón, número 10, presenta su pincho, Huevo de Dragón. Está compuesto por patata de Burgos, encurtidos y un toque de wasabi, que aporta sabor y frescura. Un pincho atrevido y lleno de contrastes, donde la tradición de la patata se encuentra con un guiño moderno y picante.

El Bosque Encantado El restaurante El Bosque Encantado, ubicado en la calle San Juan, número 39, presenta su pincho de patatas cocinadas a baja temperatura. Está compuesto por patatas cocinadas a baja temperatura, huevos camperos km 0 y jamón ibérico de Guijuelo, combinando calidad y sabor en cada bocado. Un plato elegante y delicioso, donde la suavidad de la patata se mezcla con la riqueza del huevo y la intensidad del jamón.

Pollos Opuestos El restaurante Pollos Opuestos, ubicado en la calle San Isidro, número 4, presenta su pincho La Rellena. Está compuesto por patata rellena de pollo a la brasa, tempura ligera, crema de calabaza con ají amarillo y picada de apio y cebolla roja. Un bocado lleno de sabor y texturas, donde la jugosidad del pollo se combina con el toque dulce y picante de la crema y la frescura de las verduras.

Bóveda El restaurante Bóveda, ubicado en la calle del Cardenal Segura, número 19, presenta su pincho, Tortilla de patata con cebolla caramelizada. Está compuesto por tortilla de patata acompañada de cebolla caramelizada, que aporta un toque dulce y suave. Un pincho clásico y reconfortante, donde la tradición de la tortilla se realza con la intensidad y dulzura de la cebolla.

Paquita Mariví El restaurante Paquita Mariví, ubicado en la plaza Huerto del Rey, número 8, presenta su pincho, Las bravas de la abuela. Está compuesto por patatas bravas confitadas y fritas, acompañadas de torreznos y piparras, que aportan sabor y textura. Un plato tradicional y lleno de carácter, donde la suavidad de la patata se combina con el toque crujiente del torrezno y el picante de las piparras.

Dymelo Gastro&Bar El restaurante Dymelo, ubicado en la calle Paloma, número 35, presenta su pincho, Lingote de patata con parmentier trufado. Está compuesto por cuatro bases de patata, torrezno y cebolla caramelizada, con una base de puré de manzana, parmentier trufado y coronado con migajas de jamón ibérico. Un bocado elegante y lleno de sabor, donde la suavidad de la patata y el puré se combina con la intensidad del jamón y la trufa.

Mandragora La cafetería Mandrágora, ubicada en la carretera de Poza, número 41, presenta su pincho, Tortilla de pollo con miel y mostaza. Está compuesto por tortilla acompañada de pollo, aderezada con un toque de miel y mostaza, que aporta dulzura y sabor intenso. Un bocado jugoso y equilibrado, donde la suavidad de la tortilla se combina con el sabor aromático del pollo y el contraste dulce-picante de la salsa.

Dlirio Café El bar Dlirio, ubicado en la avenida Reyes Católicos, número 34, presenta su pincho, Tortilla de jamón york y queso. Está compuesto por tortilla rellena de jamón york y queso, creando un sabor suave y cremoso. Un bocado clásico y reconfortante, donde la sencillez de la tortilla se combina con la textura fundente del queso y la suavidad del jamón.

Norte Gastrobar El restaurante Norte Gastrobar, ubicado en el Huerto del Rey, número 6, presenta su pincho, Patatas Baconetas. Está compuesto por patata casera, acompañada de salsa de bacon ahumado, dados de bacon y cebolla roja, que aportan sabor y textura. Un bocado sabroso y contundente, donde la suavidad de la patata se combina con el ahumado del bacon y el toque fresco de la cebolla.

La Cestería El restaurante La Cestería, ubicada en la plaza Huerto del Rey, número 14, presenta su pincho, Patatas Bravas. Está compuesto por patatas acompañadas de su característico salsa brava, que aporta un toque picante y sabroso. Un bocado clásico y contundente, donde la textura crujiente de la patata se combina con el sabor intenso de la salsa.

Binilo El restaurante Binilo, ubicado en la plaza Huerto del Rey, número 20, presenta su pincho, Tortilla de patata con sobrasada y miel picante. Está compuesto por tortilla de patata rellena de sobrasada, acompañada de un toque de miel picante que aporta dulzor y un ligero picante. Un bocado sabroso y original, donde la suavidad de la tortilla se mezcla con la intensidad de la sobrasada y el contraste de la miel.

La Lorencita El bar La Lorencita, ubicado en la calle San Lorenzo, número 27, presenta su pincho, Patatas a la importancia con abanico ibérico. Compuesto por patatas a la importancia, acompañadas de abanico ibérico, que aportan sabor y textura. Un bocado tradicional y sabroso, donde la suavidad de la patata se combina con la intensidad y jugosidad del abanico ibérico.

Mesón Froilán El Mesón Froilán, ubicado en la calle Sombrerería, número 25, presenta su pincho, Patatas Bravas. Está compuesto por patatas acompañadas de salsa brava y alioli, que aportan picante y cremosidad. Un plato clásico y sabroso, donde la textura crujiente de la patata se combina con el sabor intenso de las salsas.

El Jaleito El restaurante El Jaleito, ubicado en la plaza Rey San Fernando, número 3, presenta su pincho, Patatas bravas con torreznos. Está compuesto por patatas bravas acompañadas de torreznos crujientes, que aportan sabor y textura. Un pincho contundente y lleno de carácter, donde la suavidad de la patata se combina con el toque crujiente y sabroso del torrezno.

Sabores Peruanos El restaurante Sabores Peruanos Gourmet, ubicado en la calle de la Puebla, número 3, presenta su pincho, «Boliqueso» de patata asada al panko. Está compuesto por patata asada rebozada en panko y acompañada de queso, que aporta textura crujiente y sabor intenso. Un bocado original y sabroso, donde la suavidad de la patata se combina con el toque fundente del queso y el crujiente del rebozado.

Los Gigantillos El bar Los Gigantillos, ubicado en la calle San Juan, número 51, presenta su pincho, Tortilla de Patata. Está compuesto por tortilla de patata clásica, elaborada con ingredientes frescos y tradicionales. Un bocado sencillo y delicioso, donde la suavidad de la patata se combina con la textura jugosa de la tortilla.

Don Jamón El bar Don Jamón, ubicado en la calle Álvar García, número 2, presenta su pincho, Huevos rotos con paleta ibérica de bellota. Está compuesto por huevos rotos acompañados de paleta ibérica de bellota, que aportan sabor intenso y textura jugosa. Un plato contundente y delicioso, donde la cremosidad de los huevos se combina con la riqueza y profundidad de la paleta ibérica.

La Exquisita La cafetería La Exquisita, ubicada en calle Antonio Machado, número 4, presenta su pincho, Tortilla de Patata. Está compuesto por tortilla de patata clásica, elaborada con ingredientes frescos y de calidad. Un bocado sencillo y sabroso, donde la suavidad de la patata se combina con la textura jugosa de la tortilla.

Yagüe 37 La cafetería Yagüe 37, ubicada en la avenida de la Paz, número 37, presenta su pincho, Tortilla de patata. Está compuesto por tortilla de patata elaborada de manera tradicional, con ingredientes frescos y de calidad. Un pincho clásico y reconfortante, donde la suavidad de la patata se combina con la textura jugosa de la tortilla.

Cantabria 7 La cafetería Cantabria 7, ubicada en la avenida Cantabria, número 7, presenta su pincho, Tortilla de patata rellena de chistorra con piparras. Está compuesto por tortilla de patata rellena de chistorra y acompañada de piparras, que aportan sabor intenso y un toque picante. Una tapa jugosa y llena de carácter, donde la suavidad de la tortilla se combina con la intensidad de la chistorra y el frescor de las piparras.

Aldaba La cafetería Aldaba, ubicada en la calle Vitoria, número 45, presenta su pincho, Tortilla de Patata. Está compuesto por tortilla de patata elaborada de manera tradicional, con ingredientes frescos y de calidad. Un bocado clásico y sabroso, donde la suavidad de la patata se combina con la textura jugosa de la tortilla.

El Majuelo El restaurante El Majuelo, ubicado en la avenida de la Constitución Española, número 23, presenta su pincho, Albóndigas de wagyu de la Sierra de la Demanda con parmentier de patata de Burgos. Está compuesto por albóndigas de wagyu acompañadas de parmentier de patata de Burgos, que aportan suavidad y sabor intenso. Un plato elegante y lleno de sabor, donde la jugosidad de la carne se combina con la cremosidad del parmentier.

Timoteo El bar Timoteo, ubicado en la calle Vitoria, número 217, presenta su pincho, Patata asada. Está compuesto por patata asada, elaborada de manera sencilla para resaltar su sabor natural. Un bocado clásico y reconfortante, donde la suavidad de la patata se disfruta en cada mordisco.