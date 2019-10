Podemos afirma que Sanidad «ha dado un portazo» a los barrios con el cierre del PAC de Gamonal Imagen de la concentración el pasado jueves en San Agustín / César Ceinos La formación critica la decisión de centralizar las urgencias de Atención Primaria en el Divino Valles, «desmantelado y alejado de todo» | Podemos exigirá una auditoría al HUBU para su reversión PATRICIA CARRO Burgos Martes, 1 octubre 2019, 13:30

Las Urgencias de Atención Primaria del PAC de Gamonal están, desde este 1 de octubre, cerradas. La gerencia ha tomado la decisión ante una situación insostenible, afirman, mientras se prepara la creación de un PAC único en el Divino Valles, que supondrá también el cierre del punto continuado de urgencias de San Agustín. Y la decisión no ha gustado a prácticamente nadie, incluido Podemos.

La formación considera que la Consejería, «gobernada por el PP y Cs», ha dado «un portazo a la sanidad de Burgos en los barrios». Israel Hernando ha insistido en que la Atención Primaria «está estrechamente ligada a la cercanía» y el Divino Valles «está desmantelado y alejado de todos los barrios de la ciudad«. De ahí que Podemos muestre su »disconformidad« con la decisión de la gerencia.

«Exigimos que se mantengan los puntos de atención continuada», ha asegurado Hernando, quien comprende que no se pueden mantener tampoco a costa del sobreesfuerzo de los médicos. La Junta de Castilla y León no ha dado solución a la falta de facultativos pero «la solución no es ir cerrando las consultas sino dotar al servicio de más médicos», así que Podemos se sumará a la asamblea de esta tarde en la Casa de Cultura de Gamonal (19:30).

El cierre del PAC de Gamonal supone trasladar las urgencias al PAC de San Agustín, pero también habilitar los centros de salud en su horario de tarde para servicio de urgencias. En horario de 15:00 a 20:00, de lunes a jueves, se prestará ese servicio y, en San Agustín, se complementará en horario de 15:00 a 8:00 los días laborales y las 24 horas diarias sábados, domingos y festivo.

HUBU

Por otra parte, la procuradora burgalesa Laura Domínguez ha anunciado que presentarán en las Cortes de Castilla y León una propuesta para exigir una auditoría sobre el Hospital Universitario de Burgos, relativa tanto a edificio como al presupuesto de ejecución. Domínguez insiste en que la concesionaria «ha engañado» a la Junta y, demostrando ese extremo, se podrá revertir el HUBU sin excesivo coste.

«Existen indicios evidentes de que el edificio no se corresponde con el proyecto inicial», afirma la procuradora, ni tampoco los materiales utilizados. Si se demuestran «claramente los incumplimientos de la concesionaria», con una auditoría técnica, se podrá contrarrestar el mensaje de la Junta de que la reversión es más cara que el mantenimiento de la concesión.

Con la propuesta de Podemos, «PP y Cs tendrán que retratarse», ha afirmado Domínguez, quien cuestiona la creación del equipo de trabajo anuncia tras el acuerdo de gobierno. «Es engañar a la ciudadanía», afirma, y además «es insuficiente», pero Podemos seguirá adelante con la vía política mientras se resuelve en Fiscalía la denuncia presentada. «No nos creemos que PP y Cs, fervientes creyentes de la colaboración público-privada, quieran revertir el HUBU».