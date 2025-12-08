El Burgos CF, impotente y errático, se atasca en El Plantío Otro partido malo, con fallos continuos en los pases, muchos de ellos fáciles, con un equipo nervioso y sin recursos

El Burgos CF ha dilapidado en tres partidos muy malos y con mucha falta de confianza la ventaja adquirida en noviembre. El partido de esta jornada, ha expuesto un Burgos sin juego, sin esquema claro y sin ideas. El enfado del público al final del partido se quedó escaso ante un grupo sin confianza y con mucho por trabajar si se quiere aspirar a algo importante esta temporada.

Burgos CF Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; Atienza, Morante (Mollejo, min 84); Appin (Iñigo Córdoba, min 46), Curro (Mejía m in73), David (Fermín, min 63); y Mario (Fer Niño, min 46). 0 - 1 Albacete Balompié Diego Mariño, Lorenzo (Fran Gámez min 78), Pepe Sánchez, Vallejo (Agus Medina min 78), Carlos Neva, Jogo (Javi Moreno min 88); Pacheco, Riki; Valverde, Morcillo (Lazo min 69) y Escriche (Jefte, min 69). Árbitro Gorka Etayo (Comité vasco) Mostró tarjeta amarilla a Florian y Fermín del Burgos CF y a Jogo del Albacete.

Goles 0-1 Jefté (min 82)

Incidencias Décima séptima jornada de la Liga Hypermotión que se ha disputado en el Estadio de El Plantío con la presencia de 8.978 espectadores. De ellos, 150 era naficionados llegados desde Albacete. Al inicio del partido, el club ha entregado una camiseta conmemorativa de los cien partidos de Fer Niño con el Burgos CF.

El Burgos CF cedía mucho terreno y balón al rival que jugaba cómodo desde la defensa, pero sin crear ocasiones. Casi todo el futbol de los manchegos lo fabricaba Morcillo desde la derecha, mientras Riki y Pacheco trataban de robar en el centro cuando Morante quería jugar hacia adelante; y Escriche y Valverde complicaban a Grego y Córdoba, presionando la salida de balón del Burgos CF.

Con este panorama al Burgos solo le quedaba la opción del balón largo a la espalda de la defensa y casi siempre por la izquierda, donde Appin, Florian y Curro tenían mucho trabajo.

A los nueve minutos Mario tuvo la ocasión para el Burgos en un balón cabeceado al área que el de Villarcayo controló con el muslo y a la media vuelta con la pierna derecha remató fuera por muy poco. Antes, al Albacete había tenido un acercamiento sin consecuencias a la salida de un córner.

También Mario cabeceó fuera en el minuto 23 un servicio de David que se había marchado con habilidad de su marcador por la banda izquierda. Y un minuto después Curro, también de cabeza hizo que Mariño tuviera que lucirse. En el 37 fue Morante el que remató a las manos de Mariño una jugada trenzada entre Curro, Mario y el propio Morante. La réplica la puso Valverde tras un rechace de la defensa local, pero por fortuna, sin puntería.

Un error en la entrega en campo contrario puso el miedo en el cuerpo al Burgos CF. Appin falló un pase sencillo en tres cuartos de campo, Vallejo lo recogió y, ya en suelo local, entrego a Jon Morcillo que lo envió lejos de la portería de Ander Cantero

Albacete golpea al final

Si los primeros 45 minutos fueron malos y fríos por parte del Burgos CF, con errores continuos en el pase, muy imprecisos y temerosos de recibir gol, en la reanudación se corrigieron algunos errores y Curro tuvo en sus botas el 1-0 a los 20 segundos de la reanudación. Su remate tras la jugada de Fer Niño y David se marchó lamiendo el poste derecho de Mariño.

Precisamente, Fer Niño e Iñigo Córdoba salieron tras el descanso para tratar dar más mordiente al ataque del Burgos en un intento del ayer sustituto de Ramis -sancionado- Iván Madroño de mejorar la imagen del equipo.

La mejor ocasión en los primeros 57 minutos la tuvo en sus botas Íñigo Córdoba en un remate que Mariño detuvo con muchos apuros. La jugada terminó tras el rechace en otro disparo de Curro que se fue a las manos del meta manchego.

Madroño introdujo en el campo a Fermín por David para refrescar la banda derecha, muy poco aprovechada en los dos tercios de partido consumidos. El Burgos CF lo intentaba con más fe que cabeza. Cuando tenía ocasión de sumar en el contragolpe, se ralentizaba y dejaba recolocarse al rival. El Burgos buscaba con insistencia el balón parado; a la salida de un saque de esquila en el 68 de partido, Grego Sierra estuvo a punto de marcar.

Pero también en el 71 la ocasión fue para el Alba en las botas del exburgalesista Riki. Entre Cantero y el larguero evitaron el gol manchego. Madroño retiró a Curro, una decisión protestada por la Tribuna, para dar salida a Mateo Mejía, buscando más velocidad y frescura sobre el verde. Pero los errores se seguían multiplicando, las impresiones y la errática toma de decisiones, desesperaba al público.

Lo más peligroso era que cualquier error de cualquiera de los dos equipos podía costar un gol, con muy poco tiempo ya por delante. Y el gol del Albacete llegó en un exceso de confianza del Burgos a la hora de defender un saque de esquina. Jefté remató y dejó helado al estadio en el 82 de partido.

Tras el tanto del Albacete, el Burgos se volcó sobre la meta rival sin acierto. Mollejo lo intentó, Iñigo Córdoba rozó el empate y con ello llegó el final.