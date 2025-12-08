BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos

Uno ha tenido lugar en la autovía A-1 a su paso por la capital, el otro en la localidad de Ibeas de Juarros

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:05

Comenta

Dos accidentes ocurridos en la provincia de Burgos han provocado cinco heridos, entre ellos, un bebé. Los sucesos han tenido lugar en la tarde del lunes 8 de diciembre.

El primero de ellos ha sido en Ibeas de Juarros a las 14:07 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-8004.

El coche había volcado y dos mujeres de 19 y 20 años habían resultado heridas. Las víctimas del accidente se encontraban conscientes, aunque con contusiones. El servicio de Emergencias avisaba a la Guardia Civil y a Sacyl, que enviaba una ambulancia de soporte vital básico al lugar del accidente para atender a las heridas.

Noticias relacionadas

Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos

Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos

Un accidente en Aranda de Duero deja un ciclista herido

Un accidente en Aranda de Duero deja un ciclista herido

Guían a dos senderistas que se habían perdido en el norte de Burgos

Guían a dos senderistas que se habían perdido en el norte de Burgos

El gran 'géiser' que ha sorprendido a los vecinos de Aranda en plena Plaza Mayor

El gran 'géiser' que ha sorprendido a los vecinos de Aranda en plena Plaza Mayor

Por otro lado, el segundo accidente de la tarde (y tercero de este lunes, puesto que se ha registrado otro en Pinilla de los Barruecos) ocurría a las 16:13 horas. Un turismo colisionaba por alcance contra un camión en la autovía A-1, kilómetro 238, a las afueras de Burgos, en sentido País Vasco.

En la llamada al servicio de Emergencias 1-1-2 se solicitaba asistencia para dos adultos y un bebé, todos pasajeros del turismo. Los tres estaban conscientes, pero presentaban heridas leves. Al respecto han sido avisados la Guardia Civil y Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche
  2. 2 La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes
  3. 3 Herido un conductor tras un accidente con un jabalí en Burgos
  4. 4 Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos
  5. 5 Terremotos en Burgos: del seísmo de 4,3 grados de Villarcayo en 1939 al de este lunes en la comarca de Miranda
  6. 6 Recuerdos de La Lunada, la antigua estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse
  7. 7 Los recuerdos de la reina Ena en Burgos: una historia de amor y modernización en el siglo XX
  8. 8 Siete razas autóctonas y más de 36.000 animales, Burgos protege su patrimonio ganadero
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de diciembre
  10. 10 Herido un ciclista en un accidente en Aranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos

Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos