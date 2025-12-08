Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos Uno ha tenido lugar en la autovía A-1 a su paso por la capital, el otro en la localidad de Ibeas de Juarros

Sara Sendino Burgos Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:05

Dos accidentes ocurridos en la provincia de Burgos han provocado cinco heridos, entre ellos, un bebé. Los sucesos han tenido lugar en la tarde del lunes 8 de diciembre.

El primero de ellos ha sido en Ibeas de Juarros a las 14:07 horas. El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 6 de la carretera BU-V-8004.

El coche había volcado y dos mujeres de 19 y 20 años habían resultado heridas. Las víctimas del accidente se encontraban conscientes, aunque con contusiones. El servicio de Emergencias avisaba a la Guardia Civil y a Sacyl, que enviaba una ambulancia de soporte vital básico al lugar del accidente para atender a las heridas.

Por otro lado, el segundo accidente de la tarde (y tercero de este lunes, puesto que se ha registrado otro en Pinilla de los Barruecos) ocurría a las 16:13 horas. Un turismo colisionaba por alcance contra un camión en la autovía A-1, kilómetro 238, a las afueras de Burgos, en sentido País Vasco.

En la llamada al servicio de Emergencias 1-1-2 se solicitaba asistencia para dos adultos y un bebé, todos pasajeros del turismo. Los tres estaban conscientes, pero presentaban heridas leves. Al respecto han sido avisados la Guardia Civil y Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.