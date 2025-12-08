Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de diciembre
El terremoto sentido en Miranda de Ebro, el pasado de La Lunada y varios sucesos, entre lo más leído de la jornada
Burgos
Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:27
-
1Alerta
La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche
Un temblor en Álava desvela a Miranda. Pasaba la medianoche del lunes cuando numerosos vecinos de la ciudad fueron sorprendidos con una alerta sísmica en sus teléfonos móviles. El aviso informaba de un terremoto de magnitud 4,5 que acababa de registrarse a pocos kilómetros de Iruña de Oca, en Álava.
-
2Obras
La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes
Se trata de 3,4 km de longitud de carretera en la entrada a Salas de los Infantes como un tramo que siempre ha presentado problemas de infiltraciones de agua y de baldones en el firme.
-
3Sucesos
Herido un conductor tras un accidente con un jabalí en Burgos
Un hombre ha resultado herido este lunes a primera hora de la mañana en un accidente con un jabalí en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido al filo de las 8:00 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un turismo había chocado con un animal en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 428, en Pinilla de los Barruecos.
-
4En la tarde del lunes
Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos
Dos accidentes ocurridos en la provincia de Burgos han provocado cinco heridos, entre ellos, un bebé. Los sucesos han tenido lugar en la tarde del lunes 8 de diciembre.
-
5Historia
Terremotos en Burgos: del seísmo de 4,3 grados de Villarcayo en 1939 al de este lunes en la comarca de Miranda
Los últimos registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) desvelan que, en los últimos 86 años, el subsuelo de la provincia de Burgos ha temblado casi 40 veces. En unas ocasiones con mayor intensidad que en otra, casi siempre de manera imperceptible. El que sí sintieron y con miedo fue el de Villarcayo un 2 de octubre de 1939.
A LA ÚLTIMA
-
6Viaje al pasado
Recuerdos de La Lunada, la antigua estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse
Una de las pocas instalaciones esquiables que ha tenido la provincia está clausurada este año. Inaugurada en 1973 y en medio de un lugar muy inaccesible, pero de una naturaleza casi intacta, durante décadas ha sido refugio de aficionados burgaleses, cántabros y vizcaínos.
-
7Patrimonio animal
Siete razas autóctonas y más de 36.000 animales, Burgos protege su patrimonio ganadero
Burgos reúne más de 36.000 ejemplares de razas autóctonas como el losino o la churra. Un esfuerzo conjunto de ganaderos, asociaciones y administración para mantener viva la esencia rural de la provincia.
-
8Historia curiosa
Los recuerdos de la reina Ena en Burgos: una historia de amor y modernización en el siglo XX
Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg (Castillo de Balmoral 1887-Lausana 1969), esposa de Alfonso XIII, conocida en el siglo XX como 'la Reina Victoria', y en 2025 por muchos españoles como la 'Reina Ena', como titula RTVE a la serie de ficción que narra la vida de la bisabuela del actual monarca Felipe VI.
-
9Infraestructuras
La presa de Castrovido iniciará su primer llenado en el segundo semestre de 2026 tras más de una década sin actividad
Treinta años después de su planificación, 21 de la colocación de la primera piedra y más de una década sin actividad, el embalse de Castrovido en Burgos va a experimentar su primer llenado, lo que en términos técnicos se conoce como 'puesta en carga'. Un plan de llenado que se ha de resolver este próximo año y que, todo indica a que empezará en el segundo o tercer trimestre de 2026.
-
10Liga Hypermotion
El Burgos CF, impotente y errático, se atasca en El Plantío
El Burgos CF ha dilapidado en tres partidos muy malos y con mucha falta de confianza la ventaja adquirida en noviembre. El partido de esta jornada, ha expuesto un Burgos sin juego, sin esquema claro y sin ideas.
El enfado del público al final del partido se quedó escaso ante un grupo sin confianza y con mucho por trabajar si se quiere aspirar a algo importante esta temporada.