Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de diciembre

1 Alerta La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche

Un temblor en Álava desvela a Miranda. Pasaba la medianoche del lunes cuando numerosos vecinos de la ciudad fueron sorprendidos con una alerta sísmica en sus teléfonos móviles. El aviso informaba de un terremoto de magnitud 4,5 que acababa de registrarse a pocos kilómetros de Iruña de Oca, en Álava.

2 Obras La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes

Se trata de 3,4 km de longitud de carretera en la entrada a Salas de los Infantes como un tramo que siempre ha presentado problemas de infiltraciones de agua y de baldones en el firme.

3 Sucesos Herido un conductor tras un accidente con un jabalí en Burgos

Un hombre ha resultado herido este lunes a primera hora de la mañana en un accidente con un jabalí en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido al filo de las 8:00 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de que un turismo había chocado con un animal en la carretera N-234, a la altura del kilómetro 428, en Pinilla de los Barruecos.

4 En la tarde del lunes Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos

Dos accidentes ocurridos en la provincia de Burgos han provocado cinco heridos, entre ellos, un bebé. Los sucesos han tenido lugar en la tarde del lunes 8 de diciembre.

5 Historia Terremotos en Burgos: del seísmo de 4,3 grados de Villarcayo en 1939 al de este lunes en la comarca de Miranda

Los últimos registros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) desvelan que, en los últimos 86 años, el subsuelo de la provincia de Burgos ha temblado casi 40 veces. En unas ocasiones con mayor intensidad que en otra, casi siempre de manera imperceptible. El que sí sintieron y con miedo fue el de Villarcayo un 2 de octubre de 1939.

6 Viaje al pasado Recuerdos de La Lunada, la antigua estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse

Una de las pocas instalaciones esquiables que ha tenido la provincia está clausurada este año. Inaugurada en 1973 y en medio de un lugar muy inaccesible, pero de una naturaleza casi intacta, durante décadas ha sido refugio de aficionados burgaleses, cántabros y vizcaínos.

7 Patrimonio animal Siete razas autóctonas y más de 36.000 animales, Burgos protege su patrimonio ganadero

Burgos reúne más de 36.000 ejemplares de razas autóctonas como el losino o la churra. Un esfuerzo conjunto de ganaderos, asociaciones y administración para mantener viva la esencia rural de la provincia.

8 Historia curiosa Los recuerdos de la reina Ena en Burgos: una historia de amor y modernización en el siglo XX

Victoria Eugenia Julia Ena de Battenberg (Castillo de Balmoral 1887-Lausana 1969), esposa de Alfonso XIII, conocida en el siglo XX como 'la Reina Victoria', y en 2025 por muchos españoles como la 'Reina Ena', como titula RTVE a la serie de ficción que narra la vida de la bisabuela del actual monarca Felipe VI.

9 Infraestructuras La presa de Castrovido iniciará su primer llenado en el segundo semestre de 2026 tras más de una década sin actividad

Treinta años después de su planificación, 21 de la colocación de la primera piedra y más de una década sin actividad, el embalse de Castrovido en Burgos va a experimentar su primer llenado, lo que en términos técnicos se conoce como 'puesta en carga'. Un plan de llenado que se ha de resolver este próximo año y que, todo indica a que empezará en el segundo o tercer trimestre de 2026.

10 Liga Hypermotion El Burgos CF, impotente y errático, se atasca en El Plantío

El Burgos CF ha dilapidado en tres partidos muy malos y con mucha falta de confianza la ventaja adquirida en noviembre. El partido de esta jornada, ha expuesto un Burgos sin juego, sin esquema claro y sin ideas.

El enfado del público al final del partido se quedó escaso ante un grupo sin confianza y con mucho por trabajar si se quiere aspirar a algo importante esta temporada.

