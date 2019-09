El 42% de los dependientes de la región lo son por padecer alzheimer La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, participa en la presentación de la campaña #Evolución de Afacayle con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Junto a ella, el vicepresidente de Afacayle, Domingo Aceves. / LETICIA PÉREZ-ICAL La Consejería de Familia anuncia un Plan de Atención Sociosanitaria para las personas con esta demencia y sus familiares ANA SANTIAGO Valladolid Martes, 17 septiembre 2019, 17:36

Como otras demencias y enfermedades discapacitantes, el alzheimer no solo afecta a quien lo padece sino, y mucho, a sus familiares y, en particular, al más cercano al que ejerce de cuidador, habitualmente la pareja que también tiene una edad avanzada. Es por ello una enfermedad que no solo precisa atención médica sino social y una gran coordinación sociosanitaria por lo tanto. Los esfuerzos de los distintos agentes implicados van en esta dirección, de las asociaciones de familiares y afectados y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Son casi 63.000 las personas que padecen alzheimer en Castilla y León y antes o después entran el el sistema de dependencia; lo normal es que lo hagan desde el primer grado de dependencia moderado y los años vayan sumando gravedad y nivel de falta de autonomía. De hecho, se calcula que el 10,40% de la población mayor de 65 años podría tener alzheimer en Castilla y León.

Es tal el peso de estas personas en el sistema de la dependencia que el 42% de los 105.191 personas que hay en el mismo en la comunidad lo son por esta enfermedad neurológica.

Los afectados reclaman adaptarse a los cambios demográficos y familiares

Por ello, tanto Afacayle, la federación de familiares de afectados, como la consejería de Familia impulsan desde sus distintas perspectivas la necesidad de una asistencia que aborde estas necesidades del enfermo y su entorno. Los primeros presentaron ayer el Día Mundial del Alzheimer que este año bajo el lema '#Evolución' para «concienciar a la sociedad en su conjunto de que las consecuencias de esta enfermedad han cambiado en los últimos años; dado que afecta cada vez a más personas y a edades más tempranas, lo que genera distintas necesidades a las que hacer frente en la búsqueda de soluciones» y además «las familias cada vez son más pequeñas» con menos miembros para colaborar en la atención, destacó Domingo Aceves, vicepresidente de Afacayle.

La consejera de Familia, Isabel Blanco, anunció a este respecto ayer un Plan de Atención Sociosanitaria para personas con Alzheimer y sus familias «centrado en las personas». La máxima responsable de las políticas sociales destacó que este proyecto se elaborará a lo largo de la legislatura con el objetivo de solucionar las necesidades de las personas que padecen esta enfermedad y de sus familias. «Tenemos cuatro años por delante», señaló; pero «empezamos ya a trabajar en ello con reuniones para escuchar a todo el sector, a los enfermos y sus familiares, a las asociaciones o a las residencias, a todos los implicados», en busca de consensuar el camino a seguir.

La consejera recordó asimismo que el sistema de atención a la dependencia de Castilla y León ofrece apoyos «flexibles y adecuados» y el esfuerzo para incorporar a los afectados al Grado I de dependencia, debido a la importancia que tiene actuar en los primeros estadios de la enfermedad.

La Junta ha destinado en 2019 una subvención directa de 500.000 euros a Afacayle, compuesta por 28 asociaciones, 600 trabajadores y más de 10.200 socios.