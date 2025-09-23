El fotógrafo Luis Mena expone su colección 'Todo Encaja', en Burgos ﻿﻿La muestra, que puede visitarse hasta el 27 de octubre, incluye un collage con fotografías antiguas de los residentes del centro

﻿﻿La residencia para personas mayores Cordia, de la Fundación Caja de Burgos, inaugura este miércoles, 24 de septiembre, la exposición 'Todo Encaja', del fotógrafo Luis Mena, que permanecerá abierta hasta el 27 de octubre.

Mena aprovecha cajas de dispositivos electrónicos como originales marcos para la fotografía artística, disponiendo en ellas las imágenes con una sola exigencia: que encajen. Ese es el espíritu y el hilo conductor de una exposición para la que ha realizado también un collage con fotografías antiguas de los residentes de CORDIA. Esta pieza participativa pasará a formar parte de la colección permanente del centro a la finalización de la exposición.

Esta iniciativa se enmarca en el eje Revivir del proyecto CORDIA y abunda en el objetivo que promueve la Junta de Castilla y León sobre los centros de cuidados de larga duración con el propósito de que estos sean espacios abiertos y útiles para toda la comunidad. Hoy CORDIA es la residencia pionera en Burgos en lo que a este objetivo se refiere, con exposiciones abiertas al público y ciclos como CORDIA en Familia y Contemporáneos.

Luis Mena (Burgos, 1962) comenzó su andadura como fotógrafo profesional en Diario 16 Burgos en 1989. Más adelante aterriza en Madrid, donde conoce desde dentro el mundo de la fotografía de moda de la mano de Urban Transit. Algo más tarde abre un estudio dedicado a fotografía publicitaria y colabora con El País Semanal realizando retratos a las órdenes de Chema Conesa.

Ha realizado exposiciones e intervenciones en la calle con fotografía en lonas de gran formato y papel encolado. En el terreno de la fotografía documental, destacan sus series dedicadas a la deforestación del Amazonas y la importancia de la accesibilidad al agua en comunidades del altiplano boliviano para la ONG Amycos.

También ha publicado dos libros de fotografía de calle: 'Y a ti te encontré en la calle', sobre teatro callejero, y 'Aquí', centrada en la ciudad de Burgos.

El proyecto 'Todo encaja' vio la luz en el último trimestre de 2024 con una exposición en la galería IB de Jávea (Alicante), en el marco del prestigioso festival de fotografía española e iberoamericana Ojos Rojos.