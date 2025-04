Music in Action actúa en Burgos, este domingo El concierto, que se celebrará en Cultural Cordón, forma parte del ciclo 'Famú' que busca acercar las formulaciones modernas de la música popular a un público sin límites de edad

El grupo Music in Action durante un concierto.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 4 de abril 2025, 13:13

El auditorio de Cultural Cordón acogerá este domingo, 6 de abril, a partir de las 12:30 horas, el concierto familiar Look Out!, a cargo del grupo Music in Action. Con esta actuación, prosigue el ciclo 'Famú', con el que la Fundación Caja de Burgos quiere acercar las formulaciones modernas de la música popular a un público sin límites de edad. Rock, pop y otros ritmos bailables, en tres conciertos que se convertirán en una fiesta en la que grandes y pequeños disfrutarán por igual de la experiencia de la música en directo.

Music in Action es una banda de música familiar de melodías y ritmos bailables que lleva más de una década tocando sus canciones. Su música contagiosa para toda la familia es un viaje para los sentidos. En 'Look Out!' nos traen una música original que se desliza por el funk, las percusiones africanas, el reggae, el pop y el rock, y con sus letras tejen un mensaje de conciencia y positividad para navegar estos nuevos tiempos. Con sus curiosos boomwhackers y sus instrumentos reciclados, completan un espectáculo directo, interactivo y divertido, que seduce tanto a adultos como a los más jóvenes.

Music In Action surge de la necesidad de crear canciones divertidas, animadas y sin ñoñerías. Sus canciones enganchan a los niños que aprenden sin esfuerzo mientras se divierten. Cantan en inglés, invitando a la participación, ya que las canciones tienen acciones que los niños y los no tanto representan de manera natural, siempre con la diversión como telón de fondo. El grupo aborda cuestiones como la amistad, el bullying, la ecología, la comida sana, la diversidad cultural...

La banda está formada por Taera Shaikh (cantante y compositora), Juan José Calzas (guitarrista y compositor), Abel Del Fresno (batería) y Javier Santana (bajo).

Las entradas pueden adquirirse a un precio de 12 euros, con un descuento de 2 euros en cada una si se adquieren tres o más entradas, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: www.cajadeburgos.com/teleentradas o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.