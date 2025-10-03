Del Real Madrid a Liz Taylor: análisis de 'The Life of a Showgirl' de Taylor Swift

'The Life of a Showgirl' es el nuevo disco de Taylor Swift, publicado este viernes, y habiendo pasado solo un año de la publicación de 'The Tortured Poets Society'. Aquí hay muchas menos canciones, un cambio de sonido —con los productores de '1989' o 'Red'— y conceptos claros que se pueden englobar en algo que ya ha explorado alguna vez: los peligros de la fama. Sin ningún hit claro de momento, sin videoclips hasta la fecha y sin anuncios sorpresivos el día del lanzamiento, como pasó la última vez.

Pero este también es un disco de amor, por supuesto hacia Travis Kelce, su marido desde agosto. Fue en su podcast donde se anunció 'The Life of a Showgirl', y es protagonista implícito de un buen número de canciones. Por ejemplo, de la primera. En este artículo desarrollaremos un análisis canción a canción de este nuevo disco, de esta nueva era.

'The Fate of Ophelia'

El destino de Ofelia. Entendemos que la de Hamlet (la otra sería la de Francisco Ibáñez, claro) por la alusión de la portada al famoso cuadro prerrafaelita de Millais donde una Ofelia pelirroja yace en el río, rodeada de flores pero recién ahogada. Pero claro, Taylor Swift no es la ex-amante de Hamlet que se vuelve loca tras saber que su amor ha matado a su padre. Aquí alguien rescata a Taylor del destino de Ofelia: es una canción de amor y reconocimiento al salvamento que alguien, digamos un famoso quarterback (técnicamente 'tight end'). Musicalmente, ya vamos viendo que este disco se separa muchísimo de la estética sonora del anterior y los experimentos indies junto a Jack Antonoff: hemos vuelto a la producción de '1989' o 'Red'. Los sonidos son más claros y directos, más pop, pero también más previsibles y monótonos.

'Elizabeth Taylor'

Bueno, además de ser el apellido que coincide con el nombre de la cantante (no se lo pusieron por ella, sino por James Taylor), Elizabeth Taylor fue «la showgirl definitiva», según ha comentado la propia cantante. Este tema sí se acerca un poco a otras etapas de la cantante, con más dinámica para llegar al estribillo de forma más impactante. Incluso los versos tienen bajos y baterías relativamente interesantes. Se mencionan marcas de lujo y lugares exclusivos, reincidiendo en la idea central del disco, una vez más los peligros de la fama, y que nadie sabe lo que es ser una Showgirl. Compararse con la mujer de los ojos violetas parece exagerado, pero quizás no lo sea tanto: el alcance de Swift es perfectamente comparable.

'Opalite'

Es un tipo de vidrio, pero también una tonalidad. De nuevo una canción de amor, de comparar lo negativo de las experiencias anteriores y sus duelos con la maravilla del jugador de fútbol americano. Alguna frase sin vuelta de hoja «la vida es una canción: se acaba cuando se acaba» y otras más inspiradas, «bailabas entre los relámpagos» (que por supuesto nos imaginamos en el campo de juego y vestido con todas las protecciones). El estribillo sube revoluciones, pero sigue sin haber en el disco un hit claro como los de antes. La siguiente canción, sin embargo, es más interesante.

'Father Figure'

¿Nos ponemos freudianos? La batería distorsionada del inicio ya marca algo más de interés. También hay referencias a la canción del mismo título del irresistible George Michael (y está en créditos). La canción tiene miga. No tiene por qué tratarse solamente de Scooter Braun, el villano que supuestamente le robó toda su música. Parece un ajuste de cuentas más grande contra todos los hombres que supervisaron su carrera, que fueron «figuras paternas» en esto de enfrentarse a la masa, la fama y el dinero, seguramente con bastantes frases reales que le dijeron en su día. La propia Taylor comenta que se lo pasó bomba escribiéndola, como seguramente le haya pasado más veces en sus canciones-ajuste de cuentas. Termina la letra dándole la vuelta, preguntándoles, como una diosa intocable, quién manda ahora.

'Eldest Daughter'

Medio tiempo, momento del piano, llegan las confesiones. Casi una disculpa si en alguna ocasión no se portó bien con algún pobre humano por ser ella quien tiene que ser públicamente («¡hay tantos traidores!»). Cuenta recuerdos de juventud, enmienda opiniones pasadas y nos deja claro que no nos va a volver a abandonar. Todo habla de cómo la hicieron crecer, cómo le hicieron pensar lo que pensaba. La conexión con el título: «toda primogénita es el primer cordero en ir al matadero», así que sacan los colmillos y se defienden preventivamente, a veces hiriendo a los demás.

'Ruin the Friendship'

Según ella, habla de las ocasiones perdidas, «tendría que haberte besado pasase lo que pasase». Imaginamos que de ahí el título, arruinar la amistad por culpa de un beso, porque el chaval de la enorme sonrisa tenía novia. Pero entonces entra el melodrama. Taylor en el cementerio, acercándose a una tumba y suspirándole a la lápida «Tendría que haberte besado». Taylor insiste en los sucesivos estribillos: no te quedes con las ganas que luego pasa lo que pasa.

'Actually Romantic'

Quien se haya comprado el vinilo acaba de darle la vuelta. Así que empieza con un poco más de energía, pero sigue en una cierta onda muy adolescente: relaciones personales que se enquistan por tonterías, castillos en el aire, obsesiones absurdas que hacen que no pares de pensar en otra persona. Eso, a Taylor, le parece romántico. Una versión descafeinada de aquel 'Ódiame', «si tú me odias, quedaré yo convencido… de que me amaste, mujer, con insistencia».

'Wi$h Li$t'

Letra desesperantemente simple: esta es una lista de cosas que quiere la gente, y eso está muy bien, pero yo solo te quiero a ti. Parece un recado para el propio Travis Kelce sobre cómo quiere que sea su futuro (incluyendo número de hijos, tipo de barrio, etc). Que todo el mundo les deje en paz y tal. Por cierto, fue en el podcast de Travis donde supimos por primera vez sobre este disco. El anterior lo anunció mientras le daban un Grammy, este lo hace en el programa de su gran amor, claro actor (secundario) de este disco. La mención al Real Madrid está en esta canción, como deseo habitual de gran parte de la población, aunque no se olvida de los culturetas: la Palma de Oro de Cannes también aparece como deseo para la lista.

'Wood'

Junto a 'Father Figure', 'Wood' es de las canciones más inspiradas en lo musical. Con un airecillo Jackson Five evidente que ayuda mucho (rozando la demanda por propiedad intelectual), Swift habla de las supersticiones y por supuesto toca madera literalmente. Entra en el estribillo con tres golpes para tres sílabas («Knock, On, Wood»). Ese tipo de juegos sonoros, por simples que sean, funcionan a las mil maravillas en el pop pero brillan por su ausencia en el resto del disco. Por mucho que los productores sean los de '1989', su disco más exitoso, parece que esta vez ni ella ni ellos se han enfocado en este tipo de detalles memorables.

'Cancelled!'

Llama la atención que Swift no tuviera ya entre sus 270 canciones una llamada 'Cancelled!', pero así es. Al parecer, teniendo cierta experiencia en estos temas de cancelación o acoso digital (menos que otra gente, todo sea dicho), ahora ve cómo a otras figuras y amigas les pasa lo mismo. Se da cuenta de que van a aprender mucho. Este tema es un pelín más oscuro en su producción, podría acercarse a un rock casi emo, sin salirse del gusto pop. Voces acusatorias se mueven por el estéreo, como los mensajes acusatorios por la cabeza que los lee. «Sabes quiénes son tus amigas: somos las que tenemos las cicatrices que coinciden».

'Honey'

Volvemos a un sonido pop más conocido, instrumentos electrónicos algo monótonos y algún coro interesante. En 'Honey' Swift vuelve a hablar de asuntos que cambian con el paso del tiempo, en este caso algunas palabras y el lugar que les damos. Ciertos traumas que ella tenía con palabras como 'sweetheart' o 'honey', que antes usaban con ella de manera pasivoagresiva, ahora alguien —suponemos que ancho de hombros— las utiliza y ella puede resignificarlas.

'The Life of a Showgirl'

Fin del viaje. La canción que da título al disco, que va a ser el momento de las palmas en los conciertos, la única que tiende a lo épico (incluyendo algún arrebato-grito), y la única con una colaboración real: Sabrina Carpenter, una de las jóvenes divas del momento con tremendo éxito, que también le debe bastante a Taylor Swift (ha teloneado una buena parte del 'Eras Tour'). Como ha pasado en otras colaboraciones, la voz de Swift es tan perfecta —o perfeccionada— que cuando aparece Carpenter es un soplo de aire fresco, parece más humana y cala más. «No quieres saber lo que es la vida de una showgirl», le viene a decri un personaje con más experiencia a otro. De nuevo una vindicación de su trabajo, su carrera, y todo lo que ha sufrido por el camino.

Esta canción es un buen cierre para un disco muy poco compacto en sonido y temática. No es fácil encontrar los hits ubicuos que suele sacarse de la manga Taylor Swift, el bombazo pop que se vuelva fundamental en una lista sobre su carrera. Quizás es la canción final la más memorable, pero los caminos del pop son inescrutables y será el público al final el que decida. Así es la vida de una showgirl.