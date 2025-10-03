La obra de teatro 'Música para Hitler' este sábado en Burgos Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla integran el elenco de un montaje dirigido por Juan Carlos Rubio

﻿El auditorio de la Fundación Caja de Burgos en la avenida de Cantabria acoge este sábado, 4 de octubre, a partir de las 19.30 horas, la representación de la obra de teatro 'Música para Hitler', bajo la dirección de Juan Carlos Rubio y con los actores Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla.

La obra narra la historia de Pau Casals que se vio forzado a exiliarse en el sur de Francia tras la Guerra Civil Española. Con todos sus recursos y mucho empeño se dedicó a ayudar a miles de compatriotas hacinados en los campos de trabajo cercanos. En el año 1943, bajo la ocupación nazi, el genio de la música recibió una inquietante invitación para tocar ante el Führer. Casals sabía que negarse a hacerlo podría acarrearle terribles consecuencias. Estos dramáticos hechos son los que han inspirado a los autores a escribir 'Música para Hitler', un texto emocionante que recrea la personalidad de uno de los mayores artistas del siglo XX.

El momento histórico de la visita de unos soldados nazis a Villa Colette, residencia de Casals durante su estancia en Prades (Francia), con la petición de que el maestro actuara ante Hitler ha sido recreado y dramatizado de manera brillante por los autores teatrales Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio. La situación planteada es real. El conflicto interior del personaje de Johann, un violoncelista en la vida civil convertido en soldado por el reclutamiento bélico que se debate entre la admiración más absoluta hacia su ídolo el maestro Casals y su deber militar como soldado bien podría ser ficticio, pero aquí reside la grandeza del teatro.

Los autores se detienen en el fotograma preciso de la película de la historia; lo analizan y nos hacen pensar en todos los detalles que se nos pueden haber pasado por alto y en cada uno de los personajes secundarios que enriquecen el momento.

Las entradas pueden adquirirse, a un precio de 25 euros, a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet (www.cajadeburgos.com/teleentradas) o en las taquillas de Cultural Cordón y del Centro de Arte Caja de Burgos CAB.

Tras la función, habrá un encuentro de diálogo con el público.