Leo Harlem: «Me gustaría sacar un libro o escribir un guión»

'El paisano' al fin tiene a su paisano. Leo Harlem (58 años), procedente de Matarrosa del Sil, en el Bierzo (León), se ha convertido en el primer presentador del programa nacido en un pequeño pueblo como los que visita el formato que emite hoy La 1 de TVE, a las 22:10 horas.

–¿Es quizá el más paisano de los presentadores del formato?

–La verdad es que no sé dónde han nacido el resto de los compañeros, pero creo que son de ciudad y yo, de pueblo, pueblo. Así que, en ese sentido, sí.

–¿Influye eso de alguna manera en el humor?

–No sé qué decir. Cuando uno llega al humor ya está más desarrollado como persona y recibe muchas influencias. Supongo que en el que solo vive en el pueblo las evidencias son más evidentes, pero cuando has vivido en pueblo y en ciudad, y llegas al humor como yo, casi con 40 años, pues todo influye de una forma o de otra. En general, estoy contento de ser de pueblo. No tengo ningún problema. Y si hubiese nacido en una ciudad, pues tampoco.

–¿Por qué tardó tanto en dedicarse a ello?

–Al final, nunca sabes. Me he dedicado a trabajar toda la vida, pero, como tenía gracia, surgió el tema de hacer monólogos. Apareció este género humorístico, que a mí me gusta bastante. Fue cuando me presenté al concurso de 'El club de la comedia' y empecé a trabajar en ello. Al principio, de manera más esporádica, y luego con más continuidad, hasta el punto de que se convirtió en mi medio de trabajo. Coincidió que tenía una edad y que apareció este tipo de humor. Y debe ser que también ha coincidido con que lo hago bien, porque al público le gusta.

–Es ya el quinto conductor de 'El Paisano'. ¿Hay alguna especie de maldición?

–Creo que solamente Pablo Chiapella hizo dos temporadas. Luego, Eva hache se puso mala y la sustituyó Edu Soto. Después ha estado Jorge Cadaval. No creo que haya maldición, pero sí sé que a mí me han ofrecido esta temporada y estoy contento, aunque trabajando muchísimo. Es un programa en el que no te puedes ni imaginar lo que se trabaja.

–Ha colaborado en multitud de programas, pero nunca había presentado uno.

–El de este programa no es un presentador al uso. No es un plató al que viene gente y haces entrevistas. Son a pie de calle, en los lugares y entornos donde está esta gente. En cuanto a estar directamente con ellos, sí lo sería, pero no lo veo como una posición de presentador. Creo que se tiene otra imagen de presentador, y aquí todo es más paisano y más campechano.

–¿No ha tenido ninguna sensación de responsabilidad extra?

–No, porque es un entorno muy cómodo. Estoy acostumbrado a tratar con mucha gente de distinto tipo. He trabajado en hostelería, he estado de cara al público, he hecho muchas actuaciones… y aquí el trato es muy directo y muy cordial, porque la gente es muy amable y colabora. Se hace muy fácil trabajar con ellos. Es duro, porque son muchas horas de trabajo en distintas localizaciones y hay que moverse mucho, pero lo que es el trato con la gente no me está costando.

–Les ha tocado implementar las medidas de seguridad.

–Estamos todo el tiempo con PCR y mecanismos de control para el equipo, pero la legislación también ha ido cambiando. A lo mejor en un pueblo durante nuestra grabación no había ningún afectado, y cuando tenía que hacer el monólogo sí había algún caso… pero todo esto se ha vigilado al extremo. En algunos programas, la actuación final se hace con la gente con mascarilla.

–Le hemos visto en televisión, cine, en sus actuaciones… ¿tiene alguna espina clavada?

–Estoy tocando muchos campos: radio, cine, televisión, mis actuaciones en teatro… Estoy muy entretenido. No tengo ninguna espina especial, pero a lo mejor, en un futuro, cuando esté más tranquilo, sí me gustaría sacar un libro o escribir el guión de una película. Aunque de momento llevo un ritmo de trabajo bueno, no me puedo quejar, y voy tomando las cosas según van viniendo.

–¿Va a participar en el programa de Dani Rovira en TVE?

–Sí, sí. Estoy en el plantel de colaboradores, pero ha habido un poco de parada, porque uno de la dirección ha tenido un percance médico y le han toperado. Se ha retrasado un poquito, pero está ahí. Es un proyecto muy ilusionante y muy bueno. Creo que puede dar mucho de qué hablar.